Sankcje uderzają coraz mocniej. Rosja znika ze znanych gier

Sankcje na Rosję są coraz większe i coraz mocniej uderzają w kraj rządzony przez Putina. Rosyjskie drużyny są nawet usuwane z gier.

Kilka dni temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Zachodni świat odpowiedział na to sankcjami, nałożonymi na kraj Władimira Putina. To już nie tylko ograniczenia gospodarcze czy odłączenie od systemu SWIFT. W Rosjan uderzają też firmy związane z ogólnie pojętą rozrywką.

Kolejne sankcje na Rosję

Rosjanie nie mogą w tym momencie kupować sprzętów Apple i produktów Nike. Z powodu blokady Visa oraz MasterCard nie są też w stanie przedłużyć wielu abonamentów, np. na Netflixa oraz Spotify.

Zablokowano im także dostęp do Apple Pay i Google Play. Wreszcie zawodnicy i reprezentacje Rosji są wykluczane z kolejnych rozgrywek sportowych, w tym z barażów do Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

EA Sports usuwa Rosję i Rosjan

Teraz do grona mniej i większych sankcji możemy dołożyć wykluczenie wszystkich rosyjskich klubów i rosyjskiej reprezentacji z dwóch niezwykle znanych gier EA Sports. Mowa o FIFIE 22 oraz NHL 22. Piłka nożna i hokej to dwa sporty narodowe w Rosji, więc cios może być bolesny.

Co więcej, z gry piłkarskiej znikają też rosyjscy zawodnicy, którzy grali w zachodnich klubach. To między innymi Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev, Aleksei Miranchuk, Fyodor Kudryashov oraz Nikita Khaykin. Wielu z nich nie potępiło agresji Rosji na Ukrainę, stając po stronie zbrodniarza wojennego, Władimira Putina.

Usunięcie z gier może nie jest szczególnie istotne z perspektywy wojny. Pokazuje jednak Rosjanom, że zostali sami. Cały świat się od nich odwraca i jeśli nadal będą prowadzić barbarzyńską wojnę, to staną się państwem Trzeciego Świata. Już teraz ich waluta jest bezwartościowa. Warto dołożyć do tego niemożność korzystania z tego, co na zachodzie jest codziennością i normalnością, żeby wiedzieli, że czeka ich światowa izolacja.

Źródło zdjęć: Asatur Yesayants / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gadgets360