Rosjanie nie kupią iPhone'a. Apple wstrzymuje sprzedaż w Rosji

Już prawie tydzień trwa rosyjska interwencja militarna na Ukrainie. Inwazja ze strony Rosji bardzo mocno odcisnęła swoje piętno na świecie technologii. Co chwilę informujemy albo o nowych ułatwieniach w rozmowach między Polską i Ukrainą, albo o nowych sankcjach. Ucierpieli także zwykli Rosjanie. Pisaliśmy już o serwisach takich jak Netflix, OnlyFans i Spotify.

Teraz okazuje się, że Rosjanie nie kupią już nowych produktów Apple'a. Firma z Cupertino wstrzymała sprzedaż online swoich laptopów, telefonów i zegarków. Dalej można co prawda kupić MacBooki, iPhone'y i Apple Watche w sklepach stacjonarnych, ale tylko do wyczerpania zapasów.

Apple wstrzymuje sprzedaż online w Rosji

Już wcześniej Apple pozbawił Rosjan możliwości płacenia Apple Pay. Tamten ruch był jednak w oczywisty sposób związany z sankcjami. Tutaj nie wiadomo. Apple dokładnie to samo zrobił bowiem w 2014, kiedy rubel z dnia na dzień tracił na wartości. Niedawno podobna sytuacja miała miejsce w Turcji, której lira znajduje się w podobnej sytuacji. Teraz znowu rubel pikuje. Możliwe, że chodzi właśnie o to.

Apple ewidentnie nie zamierza jednak przychylić się do wniosku wicepremiera Ukrainy Mychajło Fedorowa, który chce odcięcia Rosjan od App Store. Obecni klienci Apple'a w Rosji dalej będą mogli korzystać ze sklepu z aplikacjami. Nic w tym dziwnego - przychylenie się do prośby wicepremiera Fedorowa to właściwie samobójstwo Apple'a w Rosji.

