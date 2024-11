Lenovo szykuje tańszą wersję konsoli Lenovo Go

Lenovo szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego, tańszego modelu swojej przenośnej konsoli do gier — Lenovo Legion Go. Urządzenie otrzyma "S" w nazwie.

Po sukcesie pierwszego modelu Legion Go Lenovo postanowiło rozszerzyć swoje portfolio o nową tańszą wersję konsoli. Co prawda nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji nowego modelu, ale wiemy, że będzie on wyposażony w procesor AMD Rembrandt z architekturą Zen 3+ i kartą graficzną RDNA 2.

Lenovo Legion Go S

To oznacza, że Legion Go S będzie mniej wydajny od swojego droższego brata, który korzysta z procesora Zen 4 i karty graficznej RDNA 3. Jednak, biorąc pod uwagę sukces Steam Decka, który również korzysta ze starszej generacji podzespołów AMD, można przypuszczać, że Legion Go S nadal będzie atrakcyjną propozycją dla niektórych graczy.

Z pewnością kluczowym czynnikiem będzie cena. Jeśli Lenovo zdecyduje się na kwotę poniżej 400 dolarów, Legion Go S może okazać się prawdziwym hitem. Jednak, jeśli cena będzie wyższa, urządzeniu może być trudno konkurować z innymi dostępnymi na rynku sprzętami, w tym ze starszymi modelami, które często są sprzedawane w atrakcyjnych cenach.

Na razie pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od Lenovo, które powinny pojawić się w najbliższych miesiącach.

