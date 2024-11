Wiemy, kiedy Nintendo pokaże Switcha 2. Premiera nieco później

Pojawiły się nowe informacje na temat premiery konsoli Nintendo Switch. Wiemy, kiedy Japończycy mają ją zaprezentować światu. Natomiast sklepowa premiera odbędzie się później.

Gracze cały czas czekają na oficjalną prezentację Nintendo Switch 2. Japończycy przyznali, że nad konsolą pracują, ale nie zdradzili więcej szczegółów. Te pojawiły się na chińskim forum Weibo. Jeden z użytkowników zdradził, kiedy powinniśmy spodziewać się prezentacji urządzenia, a także sklepowej premiery.

Premiera Nintendo Switch 2

Według użytkownika Weibo Nintendo ma zaprezentować nową konsolę już w styczniu 2025 roku. Dokładna data nie jest znana, ale mowa o pierwszym miesiącu nowego roku. Nie oznacza to jednak, że w tym samym czasie sprzęt trafi do sklepów. Na wirtualnych i tych prawdziwych półkach Nintendo Switch 2 pojawi się dopiero w marcu i to prawdopodobnie pod sam koniec trzeciego miesiąca w roku.

Nintendo miały już wyprodukować i wysłać na różne rynku około 650 tys. egzemplarzy konsoli Nintendo Switch 2. Produkcja samych podzespołów trwa natomiast od września 2024 roku. Pomimo tego można się spodziewać, że zainteresowanie będzie ogromne, więc początkowo zakup konsoli może być bardzo utrudniony.

Możecie zastanawiać się, czemu piszemy o wpisie na forum losowego użytkownika. Rzecz w tym, że wielokrotnie już udowodnił on, że ma bardzo dobre źródła w Nintendo. Jest on źródłem wielu przecieków, które z czasem pokrywały się z prawdą, więc nie mamy podstaw, aby i tym razem mu nie uwierzyć.

Źródło zdjęć: Juan Ci / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech