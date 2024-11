Nintendo Switch 2 nadchodzi. Japończycy potwierdzają

Wciąż czekamy na prezentację nowej konsoli Nintendo, która przez wszystkich określana jest mianem Switcha 2. Jeśli dotychczasowe plotki są prawdziwe, to powinno to nastąpić na początku nowego roku. Jednak już teraz Japończycy potwierdzili, że konsola powstaje, a na dodatek zdradzili na jej temat kilka rzeczy.

Na oficjalnym profilu Nintendo na Twitterze pojawił się wpis, w którym firma potwierdza istnienie następcy Switcha. Może nie ma w tym żadnego zaskoczenia, ale taki komunikat, przed oficjalną prezentacją urządzenia, wydaje się co najmniej nietypowy.

- brzmi komunikat.

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…