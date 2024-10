Nadchodzi wyczekiwana gra Pokemon. Fani od dawna o nią prosili

Studio Game Freak, odpowiedzialne za gry z serii Pokemon, padło łupem hakerów. Ci wykradli informacje o nowych produkcjach. Na jedną z nich fani czekają od dawna.

Studio Game Freak zostało zhakowane. Cyberprzestępcy wykradli z serwerów firmy ponad terabajt danych, w tym między innymi kody źródłowe do starszych gier, w tym Pokemon Black nad White 2. Jednak wśród plików znalazły się też informacje o nowych tytułach, nad którymi aktualnie trwają prace.

Nadchodzą nowe Pokemony

Przede wszystkim, co nie jest żadnym zaskoczeniem, Game Freak pracuje nad 10. generacją Pokemonów. Gra o kodowej nazwie Gaia ma trafić zarówno na Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. Na razie nie wiadomo nic więcej na jej temat. Na szczęście nie jest to jedyny projekt, nad którym pracuje studio.

W Game Freak mają też trwać prace nad kilkoma innymi grami z serii Pokemon. Jedna z nich, określana jako Synapse, ma być produkcją multiplayer, która skupia się na aspekcie walki. Poza tym w plikach pojawia się też wzmianka o grze z gatunku MMO. To coś, na co fani kieszonkowych stworków czekali do dawna. Niestety, tutaj również nie wiemy nic więcej. Prace prawdopodobnie trwają, ale nie wiemy, jak bardzo są zaawansowane i kiedy ewentualnie gra trafiłaby do graczy.

Game Freak nie jest pierwszym studiem, które zostało zhakowane. W ostatnich latach głośno było przede wszystkim o kradzieży danych na temat GTA VI, Wolverine'a oraz nowych Spider-Manów.

Źródło zdjęć: Milton Buzon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech