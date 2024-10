Rockstar potwierdza. Red Dead Redemption Remaster zawita na PC

Jeszcze w tym miesiącu powrócimy na Dziki Zachód, a będzie on wyglądał lepiej niż oryginalnie na konsolach. Co ważne wymagania sprzętowe są niskie.

Red Dead Redemption to kultowa gra akcji w klimatach westernu od Rockstar Games, która debiutowała na rynku w 2010 roku. Jednak nigdy nie pojawiła się ona na komputerach osobistych. Wygląda jednak na to, że sukces drugiej części w 2019 roku przekonał twórców do zmiany zdania.

Red Dead Redemption Remaster zadebiutuje 29 października

W oficjalnym wpisie na swoim blogu, Amerykanie potwierdzili dzisiaj wcześniejsze plotki i przecieki. Pełna podróż Johna Marstona zawita na PC w nowej, odświeżonej wersji. Podstawowa gra wraz z zestawem dodatków Undead Nightmare dla fanów zombie i horrorów pojawi się oficjalnie już 29 października 2024.

Rockstar Games współpracowało z Double Eleven, a Red Dead Redemption Remaster zaoferuje nam m.in. wsparcie rozdzielczości 4K oraz odświeżania do 144 Hz. Nie zabraknie też obsługi monitorów panoramicznych (21:9) i ultrapanoramicznych (32:9). Wisienką na torcie są technologie NVIDIA DLSS 3.7 oraz AMD FSR 3.0.

Wymagania sprzętowe prezentują się bardzo dobrze. Według producenta do gry na ustawieniach minimalnych wystarczy nawet starszy komputer, na bazie podzespołów z 2013 roku:

Wymagania minimalna Wymagania zalecane Procesor Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590 Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X Karta rgaficzna NVIDIA GTX 950 / AMD R7 360 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT Pamięć RAM 8 GB 8 GB Dysk 12 GB 12 GB System Windows 10/11 64-Bit Windows 10 / 11 64-Bit

Red Dead Redemption Remaster dostępny będzie na większości popularnych platform - Steam, Rockstar Store i EPIC Games Store. Niestety na chwilę obecną sugerowane ceny nie został zdradzone.

Źródło zdjęć: Rockstar Games

Źródło tekstu: Rockstar Games, oprac. własne