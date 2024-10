Patriot ma rekordowo szybkie SSD. Wreszcie trafiają do sklepów

Zależy Ci na topowej wydajności? Chcesz by sprzęt długo pracował? Musisz zadbać o jego temperatury. I tu z pomocą przychodzi nowy SSD od Amerykanów.

Po raz pierwszy interfejs PCI Express 5.0 wkroczył do segmentu konsumenckiego za sprawą procesorów Intel Arrow Lake-S pod koniec 2021 roku. Tradycyjnie już przyniósł on znaczny skok wydajność. W porównaniu ze znanym PCI Express 4.0 dostaliśmy bowiem dwa razy wyższe transfery.

Patriot PV573 zapewnia wydajność do 14 GB/s

Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku kart graficznych oraz nośników półprzewodnikowych. Jednak na popularyzację PCIe 5.0 musieliśmy długo czekać - pierwsze SSD zaczęły być oferowane na szeroką skalę dopiero w 2023 roku. A tak się składa, że do tego grona dołącza firma Patriot.

Patriot PV573 to model, który pokazywany był już na targach CES 2024 w styczniu i Computex 2024 w czerwcu. Mowa o nośniku w formacie M.2 2280, wyposażonym w spory, żebrowany radiator z małym wentylatorem. Korzysta on z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0.

Producent nie zdradza konkretów, wspominając tylko o 232-warstowym 3D TLC NAND. Jednak jeśli nic się nie zmieniło, to mowa o tradycyjnym połączeniu kontrolera Phison E26 z kośćmi od Microna. Przekłada się to na wydajność do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Patriot PV573 ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Do wyboru będą modele o pojemności 1, 2 oraz 4 TB. Wszystkie z nich objęte 5-letnią gwarancją. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone.

