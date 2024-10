Ogromna wydajność w małym formacie. Takie możliwości zapewnia Samsung

Rynek nowych technologii jest bardzo rozległy, a w sklepach można znaleźć zatrzęsienie sprzętu komputerowego. Zorientowanie się w różnicach pomiędzy konkretnymi producentami i modelami nie jest łatwym zadaniem. Dzisiaj pochylimy się nad segmentem premium i najlepszej z najlepszych propozycji.

Samsung jest liderem w produkcji pamięci półprzewodnikowych. Na tle konkurencji wyróżnia go fakt, ze projektuje, wytwarza i udoskonala wszystkie kluczowe komponenty swoich produktów. Ma to przełożenie zarówno na ich wydajność, jak i solidność. W efekcie SSD, karty pamięci i dyski zewnętrze z Korei Południowej nie mają problemów z osiąganiem najwyższych prędkości dla danego standardu.

Samsung 990 PRO oferuje szereg pojemności

W przypadku nośników półprzewodnikowych aktualnym „królem” w ofercie omawianej firmy jest model Samsung 990 PRO, dostępny również w wersji z fabrycznym radiatorem - Samsung 990 PRO Heatsink. Mowa o rozwiązaniu korzystającym z najpopularniejszego i najbardziej uniwersalnego formatu, czyli M.2 2280. Pozwala to na wygodny, prosty i szybki montaż w komputerach stacjonarnych, laptopach oraz konsolach.

Zdecydowano się tutaj na autorski kontroler Samsung Pascal wykonany w litografii 8 nanometrów, który oferuje o 50% lepszą wydajność energetyczną w porównaniu do poprzedniej generacji. Dopełniają to 176-warstwowe kości Samsung V-NAND oraz pamięć podręczna w standardzie LPDDR4. Całość korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Do wyboru mamy warianty o pojemności 1, 2 oraz 4 TB.

Producent obiecuje nam niezmiernie wysokie transfery na poziomie do 7450 MB/s dla odczytu i do 6900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Jest to praktycznie limit tego, na co pozwala PCIe 4.0 x4. Na szczególną uwagę zasługuje jednak inny parametr, czyli prędkość losowa. Według specyfikacji jest to do 1 600 000 IOPS dla odczytu i do 1 550 000 IPS dla zapisu. To rzadkość na rynku.

Wszystko to sprawia, że Samsung 990 PRO jest nośnikiem bardzo wydajnym, a zarazem wyjątkowo uniwersalnym. Idealnie sprawdzi się zarówno w przypadku komputerów gamingowych składanych z myślą o najnowszych grach AAA i tytułach sieciowych, stacjach roboczych wykorzystywanych przy renderowaniu wideo, grafice 3D, analizie danych i wielu innych, ale również w najpopularniejszych scenariuszach hybrydowych, gdzie przed PC stawiane są naprzemiennie różne zadania.



Porządny SSD zapewnia szereg korzyści

Oczywiście nie każdy orientuje się w nowych technologiach, a dziwne skróty i zatrzęsienie liczb nie ułatwiają zrozumienia tematu. Co więc takiego oferuje SSD, czego nie ma w rozwiązaniach starszego typu, czyli HDD? W zasadzie… wszystko!

Nośniki półprzewodnikowe pozbawione są elementów ruchomych. Tym samym są znacznie mniejsze i lżejsze, a przy tym charakteryzują się niższym poborem mocy. Docenią to zwłaszcza użytkownicy laptopów i konsol przenośnych, bo ich sprzęt będzie dłużej pracował na jednym ładowaniu. Dodatkowo przekłada się to na całkowicie bezgłośną pracę, nawet pod największym obciążeniem.

Odpada też ryzyko uszkodzenia głowic czy talerzy - te elementy tutaj nie występują. Oczywiście to tylko początek korzyści. SSD mają ogromną przewagę nad HDD pod względem wydajności. Możliwości klasycznych dysków twardych kończą się w okolicach 290 MB/s dla segmentu konsumenckiego i około 550 MB/s dla klasy serwerowej. Oznacza to, że Samsung 990 PRO jest wydajniejszy nawet o 13 do 25 razy. Tym samym kopiowanie i przenoszenie dużych plików trwa znacznie krócej, a w końcu czas to pieniądz.

Największą zaletą nośników półprzewodnikowych są jednak bardzo niskie czasy dostępu. Sprawia to, że system operacyjny, programy i gry ładują się dosłownie w oka mgnieniu - często to ułamki sekund. Dotyczy to również danych takich jak duże arkusze kalkulacyjne, mapy w grach czy surówka audio lub wideo. To nie tylko wygoda, ale dosłownie danie drugiego życia nawet starszym komputerom stacjonarnym czy laptopom. Komfort obcowania z PC wzrasta w sposób trudny do zmierzenia.



Nie tylko teoria, ale i praktyka

Oczywiście nie musicie wierzyć w obietnice producenta, zawsze warto konfrontować wszystkie informacje. Jednym z lepszych potwierdzeń może być wyróżnienie Samsung 990 PRO przez European Hardware Awards 2024. Mowa o organizacji będącej na rynku od wielu lat, która zrzesza największe niezależne europejskie redakcje technologiczne. W jej skład wchodzi m.in. brytyjskie KitGuru, niemiecki HardwareLuxx, francuski CowCotLand i włoskie Hardware Upgrade. Ich wybory bazują na opiniach doświadczonych recenzentów.

Przygotowaliśmy dla Was również zestaw naszych własnych pomiarów, tak aby wiedzieć, jak Samsung 990 PRO wypada w realnych zastosowaniach. Testy przeprowadzane były na platformie, w skład której wchodził procesor Intel Core i9-14900K, płyta główna MSI MEG Z690 UNIFY oraz 32 GB pamięci RAM DDR5-6400.

Darmowy i popularny program CrystalDiskMark udowadnia, że wydajność Samsung 990 PRO stoi na najwyższym poziomie. Obserwujemy zasadniczo wartości pokrywające się z tym, co obiecane zostało w specyfikacji. Ewentualne odchyły mieszczą się w granicach błędu pomiarowego i mogą być mniejsze na innych konfiguracjach sprzętowych. Również benchmark 3DMark potwierdza, że flagowy SSD firmy Samsung idealnie nadaje się do gier oraz streamowania.



Wydajność, niezawodność i wygląd

No dobrze, a co lepiej wybrać - Samsung 990 PRO czy Samsung 990 PRO Heatsink? To już zależy od Waszych preferencji. Transfery i czasy dostępu obu modeli pozostają na tym samym poziomie. Główną różnicą jak sama nazwa wskazuje jest obecność fabrycznego radiatora. Jego zadaniem jest zapewnienie jak najniższych temperatur nawet w najbardziej wymagających warunkach - ciasne obudowy, długotrwałe obciążenie itd. Oprócz tego zapewnia on miły dla oka wygląd i w pełni konfigurowalne podświetlenie LED.

Osoby, które nie przykuwają zbyt dużej uwagi do designu, korzystają ze smukłych laptopów lub posiadają płytę główną wyposażoną już w fabryczny odpromiennik ciepła mogą bez problemu wybrać wariant „podstawowy”. Jego wydajność będzie identyczna.

Wszystko to dopełnia rozbudowana, ale lekka i prosta w obsłudze aplikacja Samsung Magician. Oferuje ona szereg dodatkowych funkcji - podgląd parametrów i stanu SSD, zmianę profili między: Pełna wydajność, Standardowy, Energooszczędny, Własny, kontrolę podświetlenia, testy wydajności, aż po możliwość migracji danych, aktualizacji firmware czy formatowanie.

Samsung 990 PRO ma jeszcze jednego asa w rękawie, a jest nim solidność. Zastosowanie w pełni autorskiej konstrukcji opartej na własnym kontrolerze i kościach pamięci oznacza, że dostajemy SSD, który posłuży długie lata. Potwierdza to nie tylko długa, 5-letnia gwarancja producenta, ale i wysoki współczynnik zapisanych danych sięgający do 2400 TBW.

Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo dojść do wniosku, że w przypadku osób, dla których ważna jest bardzo wysoka wydajność oraz bezpieczeństwo danych wybór jest tylko jeden, a zasadniczo dwa - Samsung 990 PRO oraz Samsung 990 PRO Heatsink. Oba SSD sprawdzą się idealnie w konsolach i komputerach dla graczy, maszynach typowo do pracy, ale również w laptopach. Żadne zadanie nie będzie dla nich niemożliwe i nie zostaniemy też zaskoczeni spadkiem wydajności w przypadku zjawiska dławienia termicznego - ono w dyskach firmy Samsung nie powinno wystąpić.

Tekst powstał na zlecenie firmy Samsung.

