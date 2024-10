Wyciekły informacje Intela. Znamy oficjalną wydajność Arrow Lake

Czekasz na procesory Intel Core Ultra 200S? Nie nastawiaj się na duży skok wydajności. Niebiescy podobnie jak NVIDIA poszli w kierunku energooszczędności.

Do oficjalnej prezentacji nowych procesorów Intel Arrow Lake-S pozostały tylko dwa dni, bowiem ma ona nastąpić 10 października 2024. Tym samym w ręce dziennikarzy i youtuberów trafiły już oficjalne materiały prasowe. Objęte są one oczywiście embargo, ale na nasze szczęście nie wszyscy potrafią go dotrzymywać.

Intel Core Ultra 9 285K zaoferuje niski pobór mocy

W chińskiej części internetu upubliczniono slajdy pochodzące z prezentacji Niebieskich. Zdradzają one skok wydajności o 9% dla Intel Lion Cove (duże rdzenie typu P) oraz o 32% dla Intel Skymont (małe rdzenie typu E). Przynajmniej w zestawieniu z układami Intel Core 14. generacji.

Kolejny ze slajdów porównuje nowego flagowca, model Intel Core Ultra 9 285K, z topową propozycją konkurencji - AMD Ryzen 9 9950X. Jest to więc zestawienie 24 (8P+16E) rdzeni i 24 wątków vs 16 rdzeni i 32 wątki. Tutaj wzrost wydajności ma sięgać do 8%, przynajmniej wg. programu testowego Geekbench.

A co z grami? Szału nie ma, bo Amerykanie poszli w innym kierunku. Intel Core Ultra 9 285K zaoferuje podobną wydajność jak Intel Core i9-14900K. W części tytułów będzie gorzej, w innych lepiej. Na uwagę zasługuje jednak dużo mniejszy pobór mocy - od 34 do 165 W mniej. Powinno być więc znacznie chłodniej.

Podobnie wygląda to zestawiając Intel Core Ultra 9 285K z AMD Ryzen 7950X3D, czyli najmocniejszą propozycją Czerwonych dla graczy. W Sid Meier's Civilization VI osiągniemy co prawda o 15% więcej klatek na sekundę, ale w rodzimym Cyberpunk 2077 wydajność będzie aż o 21% gorsza.

Oczywiście jak zwykle z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do oficjalnej premiery i niezależnych testów. A według dostępnych informacji Intel Core Ultra 200S powinny trafić do sklepów 24 października. Jak na razie wygląda na to, że Niebiescy poszli śladami Zielonych i skupili się na lepszej energooszczędności.

