Tysiące nowych gier na Twoim telefonie. Rewolucyjna funkcja Xboxa

Microsoft wprowadzi długo wyczekiwaną możliwość dostępu do własnej biblioteki gier Xbox na smartfonach. Użytkownicy musieli czekać kilka lat.

Cała twoja biblioteka w chmurze

Pisaliśmy wcześniej o tym, że Google został zmuszony otworzyć sklep Play i skorzystał na tym Microsoft, który już ogłosił możliwość kupowania gier bezpośrednio z mobilnej aplikacji Xbox na Androidzie.

Jednak gigant z Redmond idzie o krok dalej, o czym napisał w szczegółach Tom Warren z The Verge, zaznajomiony z planami firmy. W listopadzie 2024 użytkownicy Xboxów zyskają możliwość grania w gry na smartfonach (poprzez streaming w chmurze), które należą do ich własnej biblioteki gier. Wiąże się to z poprzednim ogłoszeniem - od razu po kupieniu gry na smartfonie będziemy mogli ją uruchomić. Docelowo każda kupiona przez nas gra będzie mogła być odpalona w ten sposób. Do tej pory można było jedynie uruchamiać w taki sposób wyłącznie pozycje dostępne w ramach subskrypcji Game Pass Ultimate.

Jest to kolosalna zmiana, bo zmienia skalę dostępu - z maksymalnie kilkuset gier nagle zyskamy opcję grania w kilkadziesiąt tysięcy tytułów.

Najpierw wybrańcy, potem wszyscy

Testowanie nowej funkcji będącej częścią projektu pod nazwą kodową Project Lapland rozpocznie się w listopadzie 2024 roku. Na początku dostęp do niej będą mieć członkowie programu Xbox Insider, a potem ta funkcjonalność zostanie otworzona dla każdego użytkownika Xboxa.

Tom Warren podkreśla przy tym jednak, że niektórzy wydawcy zablokują dostęp do swoich gier ze względu na dodatkowe wymogi licencyjne albo istniejące umowy.

Dziennikarz The Verge dodaje również, że Microsoft pracuje nad przeglądarkowym sklepem Xbox dla urządzeń mobilnych (który miał zadebiutować w lipcu 2024). Na początku będziemy mogli skorzystać w nim z promocji oraz zakupić DLC oraz zawartość "wewnątrz-grową", ale z czasem mają się tam również pojawić gry studiów Microsoftu. W sierpniu Microsoft podał informacje, że testuje ten sklep mobilny, odnotowuje dobre postępy i w niedługim czasie wyjawi więcej szczegółów.

