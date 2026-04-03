Biedronka rekomenduje. Komputer do pracy i nauki za grosze
Już jutro, czyli w Wielką Sobotę, rusza promocja w sklepie Biedronka Home, w ramach której kupicie laptopa za jedyne 999 zł. I chociaż Biedronka przekonuje, że to świetna okazja na zakup porządnego sprzętu, to osobiście uważam, że jeśli jesteście nim zainteresowani z powodu niskiej ceny, to powinniście go przemyśleć.
Czy uważam, że Techbite PIX jest złym laptopem? Tak. Owszem, tanim, ale złym. Cena 999 zł oddaje to, na co można liczyć. To jednak wciąż wyrzucanie pieniędzy w błoto. Owszem, 15,6-calowy ekran Full HD nie wypada w tej cenie wcale źle. Tak, jak i bogaty zestaw złączy, który obejmuje RJ45, USB-A 3.0, USB-A 2.0, 2 x USB-C, Combo Jack, HDMI i złącze zasilania.
Jednak za te pieniądze dostajemy 5-letniego Celerona N5105, który oferuje 4 rdzenie i 4 wątki, oraz bazowe taktowanie 2 GHz, natomiast w nim zaszyty jest układ graficzny Intel UHD o taktowaniu 450 MHz. Wspiera go 8 GB RAM, a na system i dane przeznaczono 128 GB pamięci półprzewodnikowej, najprawdopodobniej eMMC. A wszystko to działa pod kontrolą Windows 11 Home S, który będzie działał na tych parametrach po prostu źle, a dodatkowo ogranicza możliwości instalacji aplikacji jedynie do tych ze sklepu Microsoftu.
Co zamiast laptopa z Biedronki?
Co wybrać za 999 zł, żeby działało dobrze? Oczywiście jakiś laptop używany. W tej cenie bez problemu znajdziecie używanego, ale sprawnego laptopa z 16 GB RAM, dyskiem SSD 512 GB i ze znacznie wydajniejszym procesorem, który posłuży Wam przez długie lata i z którego będziecie naprawdę zadowoleni. Na przykład ten Lenovo ThinkPad T14, który oferuje to, co wyżej wspomniałem, a napędza go znacznie wydajniejszy układ Intel i5-10310U.
A co jeśli laptop koniecznie musi być nowy? I na to jest rada. Nazywa się ona Chromebook. Owszem, zostajemy przy słabej specyfikacji, jednak dla ChromeOS, w przeciwieństwie do Windows 11, nie stanowi ona najmniejszego problemu.
Owszem, jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o ilość aplikacji, jednak w Windows 11 Home S też występuje ten problem, a po zdjęciu ogranicznika, co oczywiście jest możliwe, laptop z Biedronki będzie działał jeszcze gorzej. Tu natomiast macie fajnego, nowego laptopa, który sprawdzi się o wiele lepiej od biedronkowego, jeśli sprzęt ma być nowy i tylko do internetu.
Chociaż jeśli mam być szczery, to rekomenduję wybór używanego sprzętu.