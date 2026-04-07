Action woła 75 zł. Konkurencja 3 razy tyle, albo i więcej

Bez różnicy czy chcesz naładować smartfona, tablet czy laptop. Ten sprzęt poradzi sobie z każdym z tych urządzeń, a nawet z kilkoma naraz.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:43
Action woła 75 zł. Konkurencja 3 razy tyle, albo i więcej

Niedawno popularna sieć sklepów Action wprowadziła do oferty nową ładowarkę GaN o mocy 140 W. Mowa tutaj o rozwiązaniu firmy Sitecom, który oferuje trzy różne złącza - dwa USB typu C oraz jedno klasyczne USB typu A. I nie trzeba było długo czekać, by została ona przeceniona.

Wśród wspieranych standardów ładowania jest Power Delivery

W dniach od 8 do 14 kwietnia 2026 opisywane urządzenie będzie można nabyć w promocyjnej cenie 74,95 złotych, zamiast 85,95 złotych - to obniżka aż o 12%. Do wyboru mamy czarną i białą wersję kolorystyczną, a w zestawie jest dostajemy też przewód USB typu C o długości 1,5 m.

Niestety, Action tradycyjnie poskąpił szczegółów na temat parametrów pracy. Nie podano wspieranych standardów ładowania oprócz Power Delivery (USB-PD), ale wiemy, że oba USB C mogą dostarczyć łącznie do 140 W, a USB A jest ograniczone do 18 W. Całość dopełniają 3 lata gwarancji.

Action woła 75 zł. Konkurencja 3 razy tyle, albo i więcej

Dla porównania urządzenia innych firm o zbliżonej specyfikacji, np. od Silver Monkey, Verbatim czy Xtorm kosztują 249 czy nawet 349 złotych.

Verbatim GaN 4-w-1 140 W
Silver Monkey GaN 140 W
Xtorm GaN2 Ultra 140 W
Źródła zdjęć: Action
Źródła tekstu: Action, oprac. własne