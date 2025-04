Ile gier zmieści Nintendo Switch 2? Można spać spokojnie

Dokupowanie kart pamięci dla wielu graczy wcale nie będzie konieczne

Jak to ma się do gier z pierwszego Nintendo Switch? Przykładowo Super Mario Party Jamboree to około 5,3 GB, a Mario Kart 8 Deluxe startowało z 6,75 GB i "urosło" do 11,3 GB wraz z aktualizacjami. Widać więc, że Nintendo Switch 2 pomieści od kilku do nawet kilkudziesięciu gier równocześnie.