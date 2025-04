Nintendo Switch 2 ze szczegółami. Zdradzono cenę i datę premiery

Japończycy wreszcie odkryli wszystkie karty na temat swojej nowe konsoli przenośnej - Nintendo Switch 2 . Urządzenie trafi do sprzedaży 5 czerwca w sugerowanej cenie 449 dolarów, czyli około 2129 złotych z wliczonym już polskim VAT. To znaczna, ale zakładana wcześniej podwyżka. Dla przypomnienia pierwsza generacja kosztowała 299 dolarów.

Dostajemy ekran Full HD 120 Hz oraz układ od NVIDII

Konsola otrzymała 7,9-calowy ekran IPS z HDR o rozdzielczości 1080p (zamiast 720p) i częstotliwością odświeżania do 120 Hz . W trybie stacjonarnym niektóre tytuły mają działać nawet w 4K. Za wydajność odpowiada układ od NVIDII , według nieoficjalnych informacji oparty na architekturze Ampere , z możliwością wykorzystania DLSS w grach. Procesor to najprawdopodobniej 8-rdzeniowy ARM Cortex-A78 (choć nie wiadomo, czy wszystkie rdzenie będą aktywne). Konsolę wyposażono w 256 GB wbudowanej pamięci , znacząco szybszej niż w poprzedniku.

Wśród zapowiedzianych na start gier znalazło się: Mario Kart World, The Legend of Zelda: Hyrule Warriors - Age of Imprisonment, Kirby Air Riders, Donkey Kong: Bananza oraz Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Oczywiście pokaże się też masa produkcji zewnętrznych. Na uwagę zasługuje nowy tytuł ekskluzywny od From Software - The Duskbloods, z klimatem steampunkowo-gotyckim i wampirami.