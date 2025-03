Każdy myślał, że te sprzęty umrą. Sony nieoczekiwanie wydał nowy model

Rynek chce od tego odejść, ale Sony idzie pod prąd

Sony wydał nowy odtwarzacz 4K Blu-ray i jest to model UBP-X700/K , który jest następcą i odświeżoną wersją UBP-X700 z 2018 r. Poprzednik był uznawany za jeden z najlepszych odtwarzaczy na rynku. Model UBP-X700/K ma bardzo podobne wzornictwo i wspiera te same funkcje wideo i audio, tj. obsługuje obraz HDR w formatach HDR10+ i Dolby Vision , a także dźwięk Dolby Atmos i DTS:X . Pilot również pozostał taki sam, jak również funkcja Bravia Centre Sync do odtwarzania dźwięku dla posiadaczy kompatybilnych telewizorów Sony Bravia.

Niestety wraz z odświeżeniem kultowego odtwarzacza 4K Blu-ray nadchodzą też gorsze wieści - jest on nieco okrojony z funkcjonalności. Nie daje on już dostępu do platform streamingowych, stracił funkcję Spotify Connect, a także opcję Screen Mirroring (do przerzucania obrazu na inny ekran), a także nie posiada on już modułu łączności Wi-Fi. Nadal istnieje możliwość podłączenia odtwarzacza przez kabel ethernetowy, ale spekuluje się, że tego typu łączność będzie używana tylko do pobierania aktualizacji.