Nie ma chętnych na GeForce RTX 4060 Ti? MSI obniża ceny swoich kart

Wygląda na to, że najnowsze karty graficzne z rodziny Ada Lovelace nie cieszą się popularnością. MSI obniżył zauważalnie ceny jednego ze swoich autorskich modeli.

Najnowsza karta graficzna w ofercie Zielonych to model NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, który debiutował na rynku 24 maja 2023. Z naszymi obszernymi testami możecie zapoznać się TUTAJ. A w skrócie? Opinie są podzielone. W tej samej cenie dostajemy wydajność o około 12% lepszą niż w GeForce RTX 3060 Ti.

MSI obniża cenę GeForce RTX 4060 Ti do 379 USD

I chociaż mowa o znacznie mniejszym poborze mocy pod pełnym obciążeniem, tak recenzenci i użytkownicy narzekają na ograniczony interfejs PCIe, wolną szynę danych oraz "tylko" 8 GB pamięci VRAM.

Wygląda na to, że nowa karta NVIDII nie sprzedaje się dobrze. Najwięksi partnerzy Zielonych wprowadzili bowiem pierwsze obniżki cen. MSI przecenił oficjalnie swoje karty graficzne z początkowych 399 do 379 dolarów, a więc jest o 5% taniej. Jak na razie widać to głównie w sklepach w USA (m. in. Amazon, Newegg, B&H Photo Video), ale szybko powinno dotrzeć na inne rynki.

A jak to wygląda w Polsce? Sugerowana cena za NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB w naszym kraju to 2039 złotych. Najtańszy aktualnie dostępny w sklepie model można kupić za 1929 złotych. Jest to jednak bardzo podstawowa wersja od Gainwarda z jednym wentylatorem. Znacznie obiegająca od propozycji MSI.

Z czasem należy spodziewać się dalszych spadków cen. Zarówno rynek wtórny jest pełen tanich kart graficznych, jak i zarazem do sprzedaży ma zaraz trafić NVIDIA GeForce RTX 4060. Ten model ma debiutować 29 czerwca w cenie 299 dolarów. Sporo do powiedzenia mogą mieć też premiery i obniżki cen u AMD i Intela.

