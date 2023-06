Test Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White. Jest dobrze

Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White to kolejna karta graficzna, która przeszła naszą pełną procedurę testową. Jak sprawdza się egzemplarz, który wyróżnia się swoim wyglądem?

Na premierę mieliśmy okazję przetestować kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w wersji Founders Edition. Nie ma co się oszukiwać, nie jest to szczególnie udana konstrukcja. Można przy niej narzekać na wiele rzeczy, w tym między innymi niewielki wzrost wydajności względem poprzednika z generacji Ampere.

Tym razem na warsztat wzięliśmy model Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White, który względem wariantu referencyjnego został lekko podkręcony. Jednak nie to jest jego największym wyróżnikiem. Karta cechuje się przede wszystkim nietypowym wyglądem. W tym modelu producent zerwał z klasycznym i trochę już nudnym designem w kolorze czarnym i – jak wskazuje nazwa – postawił na biel. Sprawdźmy, jak Twin X2 OC White radzi sobie z naszych testach.

Specyfikacja Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White

Podstawowa specyfikacja karty graficznej Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White jest oczywiście taka sama, jak w przypadku każdego innego modelu z serii RTX 4060 Ti. Oznacza to między innymi zastosowanie rdzenia graficznego AD106-350-A1. Składa się on z 22,9 mld tranzystorów i zajmuje powierzchnię 190 mm2. Wyposażony jest w 4352 jednostki CUDA, 128 TMU, 48 ROP, 128 rdzeni Tensor, 34 rdzenie RT oraz 32 MB pamięci cache L2. Taktowanie bazowe wynosi 2310 MHz, ale Boost zostało lekko podniesione do poziomu 2565 MHz. To zaledwie o 30 MHz więcej niż w modelach referencyjnych, więc raczej nie przełoży się na duży wzrost wydajności.

Poza tym karta wyposażona jest w 8 GB pamięci VRAM GDDR6 18 Gbps. Przy 128-bitowej magistrali przekłada się to na przepustowość 288 GB/s, chociaż NVIDIA twierdzi, że efektywnie są to 554 GB/s z powodu 8-krotnie powiększonej pamięci podręcznej. Niektórych może ucieszyć fakt, że firma Inno3D nie zdecydowała się na zastosowanie nowego złącza zasilania 12VHPWR. Zamiast tego mamy tutaj pojedynczą wtyczkę 8-pinową. Jednocześnie producent zaleca stosowanie zasilacza o mocy co najmniej 550 W, czyli tak sam, jak NVIDIA.

Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 OC White ma wymiary 250 × 118 × 42 mm, więc jest tylko minimalnie większa od modelu Founders Edition (10 mm dłuższa, 7 mm wyższa i 2 mm grubsza). Dlatego też można śmiało powiedzieć, że jest to konstrukcja stosunkowo niewielka i tym samym łatwiej będzie ją zmieścić w małej obudowie komputera, gdzie zajmie 2 sloty. Zestaw złączy jest natomiast absolutnie standardowy i składa się z jednego wyjścia HDMI 2.1a oraz trzech DisplayPort 1.4a. Ceny za ten model zaczynają się od 2129 zł, więc są o 90 zł wyższe niż za wersje referencyjne. W sprzedaży dostępny jest też identyczny, ale czarny wariant.



• Rdzeń: Lovelace AD106-350-A1 (RTX 4060 Ti),

• Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

• Taktowanie GPU: 2310 MHz (bazowo), 2565 MHz (Boost)

• Pamięć: 8 GB GDDR6 18 Gbps,

• Szyna pamięci: 128-bitowa,

• Przepustowość pamięci: 288 GB/s (554 GB/s efektywnie),

• Jednostki CUDA: 4352,

• Jednostki RT: 34,

• Jednostki Tensor: 128,

• Jednostki ROP: 48,

• Rekomendowany zasilacz: 550 W,

• Interfejs: PCI-Express 4.0 x8,

• Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

• Zasilanie: 8-pinowa wtyczka PCIe,

• Wymiary: 250 × 118 × 42 mm,

• Gwarancja: 24 miesiące,

• Cena: 2129 zł.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)