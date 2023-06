Padł kolejny rekord świata. Mowa o podkręcaniu pamięci DDR5

Procesory Intel Core 13. generacji oraz pamięci RAM DDR5 nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Na platformie GIGABYTE i z wykorzystaniem ich modułów AORUS pobito kolejny rekord świata w ekstremalnym OC.

Standard pamięci RAM DDR5 zawitał pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake oraz dedykowanych im płyt głównych. Pierwotnie nowe moduły były jednak bardzo drogie, a przy tym niewiele wydajniejsze od topowych DDR4. Jednak z czasem technologia się poprawiła.

GIGABYTE chwali się możliwościami swoich podzespołów

Aktualnie w sklepach bez problemu można dostać pamięci DDR5 z efektywnym taktowaniem 7800 MHz. To jednak nie koniec potencjału tego standardu. A co i rusz udowadniają to ekstremalni overclockerzy.

GIGABYTE pochwalił się, że HICOOKIE osiągnął w minionych dniach rekordowy wynik 11 254 MT/s dla pamięci RAM DDR5. Tajwańczyk korzystał z procesora Intel Core i9-13900K (próbka inżynieryjna), płyty głównej GIGABYTE Z790 AORUS Tachyon oraz modułów AORUS DDR5. Oczywiście konieczne było zastosowanie chłodzenia ciekłym azotem. A opóźnienia dla pamięci RAM wynosiły CL 64-127-127-127-2.

Procesor miał włączone wszystkie rdzenie, ale taktowanie ograniczono do 804 MHz. Wszystko w celu zachowania jak największej stabilności kontrolera pamięci. Oczywiście sporo do powiedzenia miała też płyta główna, która zaprojektowana została z myślą o entuzjastach. Tym samym zastosowano tutaj gruby laminat, ekranowane i odpowiednio poprowadzone ścieżki od banków DDR5 oraz mocną sekcję zasilania dla CPU.

Dla porównania drugie miejsce zajmuje aktualnie SEBY9123. Amerykanin korzystając z Intel Core i9-13900KS, płyty ASUS ROG Maximus Z790 Apex oraz pamięci G.SKILL Trident Z5 uzyskał 11 252 MT/s. Mowa więc o dosłownie "o włos" gorszym wyniku. I chociaż to nie są warunki do pracy lub grania 24/7 w domowym zaciszu to tak czy siak wyniki te budzą podziw i zasługują na uznanie.

Zobacz: MSI prezentuje tańsze karty graficzne dla przeciwników RGB LED

Zobacz: Stało się! Stare płyty główne będą obsługiwać nowe procesory Intela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE, HWBot

Źródło tekstu: oprac. własne