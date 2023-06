MSI prezentuje tańsze karty graficzne dla przeciwników RGB LED

MSI pokazało swoje autorskie modele karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060. Są to niewielkie konstrukcje, które powinny być stosunkowo tanie.

Najnowsza generacja kart graficznych od AMD i NVIDII debiutowała pod koniec ubiegłego roku. W przypadku Zielonych pierwszym modelem był GeForce RTX 4090, który trafił do sklepów w październiku. Od tamtej pory pojawiły się jeszcze cztery modele - GeForce RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070 oraz RTX 4060 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4060 ma kosztować 299 dolarów

I chociaż trudno im odmówić wydajności, tak większość z nich jest droga. To właśnie dlatego wiele konsumentów czeka na tańsze modele. A tak się składa, że lada moment NVIDIA ma wypuścić do sklepów kartę GeForce RTX 4060. MSI oficjalnie pokazało cztery modele, które skierowane są do przeciwników RGB LED.

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X to karta graficzna o wymiarach 247 x 130 x 41 milimetrów i wadze 587 gramów. Taktowanie rdzenia wynosi bazowo do 2595 MHz, ale w trybie Extreme Performance (dostępnym w aplikacji MSI Center) mowa już nawet o 2610 MHz. Oczywiście do sprzedaży trafi też identyczny, ale niepodkręcony fabrycznie model bez "X" w nazwie, który zaoferuje kolejno do 2460 i 2475 MHz.

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC to jedna z tańszych pozycji w ofercie Tajwańczyków. Mowa o wymiarach 199 x 120 x 41 milimetrów i wadze 546 gramów. Tutaj GPU dysponuje zegarem do 2490 MHz podstawowo i do 2505 MHz w trybie wysokiej wydajności. Znowu nie zabraknie wersji podstawowej bez OC, której zegary będą wynosić 2460 / 2475 MHz.

Obie konstrukcje są stosunkowo niewielkie, zarówno gdy mowa o długości, jaki grubości. Układy chłodzenia to klasyczne rozwiązania 2-slotowe. Tym samym nie będzie problemu z zamontowaniem układów MSI w mniejszych obudowach. Co ważne producent nie zdecydował się tutaj na przesadne podświetlenie RGB LED.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 ma trafić do sklepów już 29 czerwca. Sugerowana cena ustalona została na 299 dolarów. Jednak bardziej rozbudowane i podkręcone fabrycznie modele będą droższe.

