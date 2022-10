Intel zawodzi, ponownie. Dzisiaj premiera, a sprzętu brak

Czekałeś na nowe karty graficzne Intela? No to sobie jeszcze poczekasz. Mimo zejścia embargo na sprzedaż modeli Arc A770 i A750 próżno ich szukać w Polsce.

Od jakiegoś czasu Intel próbuje swoich sił na rynku kart graficznych. Pierwszym rozwiązaniem dedykowanym komputerom stacjonarnym był model Intel Arc A380. Jego premiera jednak zdecydowanie nie była udana. Karta debiutowała w Chinach, a dostępność wiele miesięcy później nadal jest żałośnie słaba.

Kart Intel Arc A750 i A770 trzeba ze świecą szukać

Niebiescy jednak przyznali się do błędu i obiecali, że z kolejnymi modelami będzie lepiej. A tak się składa, że właśnie dzisiaj Intel Arc A750 i A770 powinny trafić do sklepów na całym świecie. A jak to wygląda w praktyce?

Żaden polski sklep nie oferuje nawet przedsprzedaży nowych kart graficznych Intel Arc Alchemist. To jednak nie powinno nikogo dziwić - nie jesteśmy ani przesadnie dużym, ani też wyjątkowo dochodowym rynkiem.

Jednak co innego Niemcy, prawda? Pudło! Zasadniczo cały region DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) również nie doczekał się Intel Arc A750 i A770. Ani wersji Limited Edition (układy referencyjne), ani autorskich modeli.

Prócz Stanów Zjednoczonych nowe karty graficzne Intel Arc Alchemist namierzone zostały tylko we Francji, a dokładniej w sklepach Topachat i LDLC. Ich ceny są jednak znacznie wyższe od obiecywanych.

Intel Arc Alchemist w Europie? Tak, ale mało i drogo

Intel Arc A750 ma w USA sugerowaną cenę 289 dolarów, zaś Arc A770 349 dolarów, czyli równowartość około 1445 i 1745 złotych. Jednak we Francji mowa o 379 i 459 euro, czyli około 1839 i 2225 złotych. Na razie jednak nie wiadomo czy to MSRP na Europę czy Francuzi ściągnęli karty na własną rękę i doliczają swoją marże.

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB to aż 30% różnicy w FPS

Zobacz: Microsoft prezentuje nowe laptopy i tablety z serii Surface

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne