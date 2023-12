Japończycy zaskakują. Taka mała, a taka pojemna!

Jeśli jesteś posiadaczem kamery typu GoPro albo korzystasz z Steam Decka i zaczyna brakować Ci miejsca to rozwiązaniem będzie nowa propozycja prosto z Japonii.

Chociaż w nowych smartfonach coraz rzadziej można znaleźć slot na kartę pamięci, to bynajmniej nie tracą one na popularności. Nadal chętnie korzystają z nich posiadacze kamer sportowych czy przenośnych konsol. A tak się składa, że KIOXIA (daw. Toshiba) wypuściła dzisiaj do sprzedaży nowe, szalenie pojemne rozwiązanie.

KIOXIA Exceria Plus G2 to wydajność od 100 MB/s

Seria kart pamięci microSDXC KIOXIA Exceria Plus G2 wzbogaciła się o model o pojemności 2 TB. Osiągnięto to za sprawą autorskich, innowacyjnych pamięci NAND składających się z aż szesnastu warstw, każda po 128 GB.

Opisywana karta pamięci może się pochwalić klasami UHS-III, A1 i V30, co pozwala na nagrywanie materiałów 4K. Deklarowana przez producenta wydajność to do 100 MB/s dla odczytu oraz do 90 MB/s dla zapisu. Na rynku są oczywiście szybsze rozwiązania, ale nie w tym formacie i o tej pojemności.

Karta KIOXIA Exceria Plus G2 2 TB zadebiutowała już w sprzedaży w Japonii. Data premiery w Europie oraz sugerowane ceny pozostają nieznane. Producent udziela 5 lat gwarancji.

