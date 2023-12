Najważniejsza część komputera? Wcale nie to co myślisz

Kompletując części do nowego komputera wiele osób popełnia ten sam błąd, stawiając zasilacz na dalszym planie. Wbrew pozorom jednostka o dużej mocy i wysokiej sprawności, która posłuży długie lata wcale nie musi być bardzo droga. Dowodem na to są zasilacze XPG, a dokładniej seria Kyber i Cybercore II.

Komputer znajdziemy już w większości polskich domów. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę o jak uniwersalnej maszynie mowa - można jej używać do pracy, nauki oraz rozrywki. Sporo osób zamiast laptopa czy gotowego PC decyduje się na złożenie własnego zestawu komputerowego. Zwłaszcza, że nie jest to wcale trudne zadanie, a całość można dobrać do swoich potrzeb i często sporo zaoszczędzić w porównaniu do „gotowców”.

XPG Kyber i Cybercore II to najnowsze tajwańskie zasilacze

Wielu entuzjastów PC stawia na pierwszym miejscu procesor oraz kartę graficzną, bo to one grają pierwsze skrzypce pod względem wydajności w grach i programach. Jednak ignorowanie innych podzespołów to spory błąd. Płyta główna, pamięci RAM, nośniki danych czy zasilacz też mają sporo do powiedzenia. Zwłaszcza gdy mowa o stabilnej i bezpiecznej pracy. A dzisiaj przyjrzymy się ostatniej z wymienionych grup na podstawie oferty firmy ADATA i ich gamingowej marki XPG.

Wybór zasilacza do Waszego nowego komputera wypada zacząć od odpowiedniego doboru mocy. W obecnych czasach to banalnie proste – zarówno AMD, jak i NVIDIA posiadają sugerowane moce na stronach produktowych swoich kart graficznych, a w sieci dostępne są też szczegółowe, ale proste w obsłudze kalkulatory.

Należy jednak pamiętać, że zasilacza nigdy nie powinno się dobierać na „styk”. Zwłaszcza, jeśli marzy Wam się podkręcanie CPU czy GPU. Maksymalnie obciążona jednostka będzie generowała więcej ciepła, a to oznacza gorszą kulturę pracy i krótszą żywotność. Na szczęście XPG ma w swojej ofercie sporo mocarnych jednostek. Wśród najnowszych modeli na uwagę zasługuje zwłaszcza seria XPG Kyber oraz XPG Cybercore II.



XPG Kyber to idealna propozycja dla większości konsumentów. Mamy tutaj do wyboru trzy modele o dużej mocy - 650, 750 oraz 850 W. Wszystkie z nich z wysoką sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold oraz bardziej zaawansowanymi i rygorystycznymi Cybenetics Gold i Platinum.

Producent postawił na to, co najważniejsze dla większości kupujących, czyli dobry stosunek ceny do możliwości. Są to jedne z przystępniejszych jednostek ATX 3.0, które dysponują złączem 12VHPWR używanym przez najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Tym samym nie trzeba tutaj stosować żadnych adapterów, a wnętrze obudowy będzie prezentować się znacznie ładniej bez plątaniny przewodów.

Oczywiście nie zapomniano też o cichych wentylatorach z systemem inteligentnego zarządzania obrotami na minutę, które sparowano z żebrowanymi radiatorami w środku zasilacza. Aż do 70% obciążenia mowa o wartościach poniżej 1000 RPM, co przekłada się na praktycznie niesłyszalną pracę PSU.

Wisienką na torcie jest szereg zabezpieczeń takich jak OVP, OPP, UVP, OTP, SCP, OCP, NLO i SIP. Te na pierwszy rzut oka skomplikowane skróty to pewnik dla Was jako użytkowników, że seria XPG Kyber jest zabezpieczona na wszystkie ewentualności. Nie straszne jej przegrzanie, zbyt wysokie lub niskie napięcia, za duży pobór mocy i wiele więcej. XPG jest pewne swojego produktu, co potwierdza długa, 5-letnia gwarancja producenta.



XPG Cybercore II to najnowsza seria w portfolio tajwańskiej marki, skierowana już do bardziej wymagających użytkowników. Jest to przykład zasilacza z wyższej półki, który ma sporo zalet względem tańszych propozycji. Przede wszystkim mowa o w pełni modularnej konstrukcji, co docenią posiadacze mniejszych obudów oraz osoby zwracające uwagę na wygląd wnętrza komputera. Korzystamy tutaj tylko z tych przewodów, których aktualnie potrzebujemy, a reszta schowana jest w pudełku i nie zajmuje miejsca, nie zaburza cyrkulacji powietrza i nie zbiera kurzu.

Jednak zdecydowanie ważniejsze cechy XPG Cybercore II to bardzo wysoka moc w postaci 1000 i 1300 W, która napędzi nawet najdroższe i najwydajniejsze PC. Mowa zarówno o zestawach komputerowych do grania, profesjonalnych stacjach roboczych, ale i maszynach stworzonych z myślą o pracy z AI na kilku kartach graficznych.

Jakby tego było mało dostajemy tutaj jeszcze wyższą sprawność, sięgającą aż 94%, za którą stoją certyfikaty 80 PLUS Platinum oraz Cybenetics Platinum. Co to oznacza? Mniejsze straty energii, a więc mniejsze rachunki za prąd. Same zasilacze będą się też mniej grzały, co oznacza znacznie dłuższą żywotność.



Jak przystało na produkt klasy premium, XPG serwuje nam tutaj wyłącznie japońskie kondensatory elektrolityczne 105℃. Doprawiono to przetwornicami DC-DC i aktywnym PFC. Prócz wspomnianej wcześniej wysokiej sprawności oznacza to również niskie tętnienia napięć. Luty na stronie wtórnej i pierwotnej są pierwszorzędne. To świadectwo wysokiej jakości zasilacza oraz pewność stabilnego OC procesora, karty graficznej czy pamięci RAM.

W środku metalowej obudowy znajdziemy znacznie okazalsze radiatory w większej ilości. Na szczególną uwagę zasługuje jednak wentylator powstały we współpracy z firmą Nidec, czyli topowe rozwiązanie pod względem stosunku wydajności do kultury pracy. Wszystko za sprawą wytrzymałego, podwójnego łożyska kulkowego, które zostało specjalnie wygłuszone. Prócz tego całość oferuje tryb pracy półpasywnej, gdzie do 60% obciążenia wentylator pozostaje wyłączony.

Zdecydowano się na elastyczne, proste w ułożeniu wiązki przewodów w nylonowym oplocie. Podobnie jak w przypadku XPG Kyber dostajemy złącza 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Nie brakuje też szeregu zabezpieczeń. Tutaj jednak XPG sprawia, że będziecie spać spokojnie jeszcze dłużej. Wszystko za sprawą aż 10 lat gwarancji!



Podsumowując porządny zasilacz powinien być podstawą każdego komputera. A tak się składa, że XPG ma w swojej ofercie coś na każdą kieszeń. Możecie tutaj przebierać w zatrzęsieniu różnych mocy, sprawności oraz jednostkach niemodularnych i modularnych. Tym samym bez problemu dobierzecie coś do domowego PC, ale i też maszyny składającego się z topowych podzespołów. XPG korzysta z najnowszych i najlepszych rozwiązań, a więc jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Opisywane zasilacze dostaniecie od ręki w większości polskich sklepów takich jak Media Expert, x-kom czy Morele.

