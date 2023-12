NVIDIA szykuje tanie karty graficzne. Wiemy kiedy się pojawią

Wygląda na to, że NVIDIA przypomniała sobie wreszcie o graczach. Na rynek zmierzają tańsze karty graficzne. Poznaliśmy ich datę premiery oraz sugerowane ceny.

Najbliższe miesiące będą gorącym okresem na rynku kart graficznych. NVIDIA szykuje się bowiem nie tylko do premiery GeForce RTX 4090D, ale również trzech modeli SUPER. Jakby tego było mało Zieloni planują jeszcze wypuścić nową, tanią kartę graficzną dla graczy.

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ma kosztować ok. 700 zł

Mowa oczywiście o GeForce RTX 3050 6 GB, o którym informowaliśmy Was już na początku grudnia. Wygląda jednak na to, że jego premiera została przesunięta na późniejszy termin.

Pierwsze informacje wskazywały, że GeForce RTX 3050 6 GB pojawi się na rynku wraz z serią GeForce RTX 4000 SUPER. Chińskie źródła donoszą jednak, że tania karta dla graczy zadebiutuje jednak w lutym 2024.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami GeForce RTX 3050 6 GB zaoferuje 2048 jednostek CUDA, a więc aż o 512 mniej niż "zwykły" GeForce RTX 3050 8 GB. Prócz tego zmniejszeniu ulegnie oczywiście pamięć VRAM, a szyna danych zostanie zwężona do 96-bitów. Plusem tej sytuacji jest niższe TDP - 70 zamiast 130 W.

Chińczycy twierdzą, że GeForce RTX 3050 6 GB ma kosztować 179 dolarów (ok. 705 zł). To sporo taniej, bowiem GeForce RTX 3050 8 GB kosztuje aż 249 dolarów, a w Polsce najtańsze modele to ok. 999 złotych. Oczywiście z ostatecznymi wnioskami najlepiej poczekać do premiery i oficjalnych informacji.

Zobacz: MSI zwariowało? Ich nowe SSD mają OGROMNY radiator

Zobacz: Tak małego chłodzenia procesora jeszcze nie widziałeś

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, VideoCardz

Źródło tekstu: Board Channels, VideoCardz, oprac. własne