Tak małego chłodzenia procesora jeszcze nie widziałeś

ID-Cooling pokazało wyjątkowe chłodzenie procesora. Ich najnowszy model ma wysokość zaledwie 30 milimetrów, licząc wraz z wentylatorem.

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost popularności niewielkich zestawów komputerowych. Trudno się temu dziwić, gdy obecnie małe PC mogą pełnić nie tylko rolę centrum multimedialnego, ale oferować wysoką wydajność niezbędną do poważnej pracy czy grania w najnowsze tytułu AAA.

ID-Cooling IS-30i Black obsługuje CPU o TDP do 100 W

Co więcej złożenie komputera SFF (Small Form Factor) jest tak proste, jak nigdy wcześniej. W sklepach aktualnie znajdziemy zatrzęsienie odpowiednich podzespołów komputerowych w dobrych cenach. A tak się składa, że firma ID-Cooling wypuściła nowe, naprawdę małe układy chłodzenia.

ID-Cooling IS-30i Black to niskoprofilowy cooler o wymiarach 94 x 94 x 30 milimetrów i masie 250 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, czterema 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz miedzianą, niklowaną podstawą. Całość utrzymana w czarnej kolorystyce i pozbawiona RGB LED.

Producent zdecydował się na 92-milimetrowy wentylator z łożyskiem kulkowym. Pracuje on z prędkością do 3600 RPM, przy wydajności do 40 CFM, ciśnieniu do 2,2 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 35,8 dB(A).

Opisywane chłodzenie obsługuje procesory o TDP do 100 W, chociaż zdecydowanie lepiej parować je z jednostkami 65 W. Model ID-Cooling IS-30i Black wspiera gniazda Intel LGA 1700, 1200 oraz 115x. Dla miłośników Czerwonych jest wersja ID-Cooling IS-30AMD Black wspierająca sockety AMD AM5 i AM4.

ID-Cooling IS-30i Black oraz ID-Cooling IS-30AMD Black trafiły już do sprzedaży w zagranicznych sklepach. Sugerowana cena wynosi około 109 złotych, a więc jest naprawdę tanio.

Źródło zdjęć: ID-Cooling

Źródło tekstu: oprac. własne