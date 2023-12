ZALMAN znowu to zrobił. Jest tanio i funkcjonalnie

ZALMAN kolejny raz udowadnia, że dobry sprzęt komputerowy wcale nie musi być drogi. Potwierdza to ich nowa, przewiewna obudowa z podświetleniem RGB LED.

Chociaż uwagę recenzentów i czytelników przyciągają przeważnie najdroższe sprzęty, to większość osób wybiera prywatnie nieco niższy segment. Powód? Lepszy stosunek ceny do możliwości. Od pewnego pułapu przyrost wydajności, jakości wykonania i innych parametrów nie idzie w parze z ceną.

ZALMAN i4 TG kosztuje w Polsce zaledwie 249 złotych

Na szczęście na rynku jest sporo producentów, którzy zdają sobie z tego sprawę i oferują interesujące podzespoły komputerowe w przystępnych cenach. Jednym z nich jest południowokoreański ZALMAN, a dzisiaj pochylimy się nad ich przewiewną obudową z oknem, która niedawno zagościła w polskich sklepach.

ZALMAN i4 TG to obudowa komputerowa o wymiarach 484 x 225 x 396 milimetrów i masie 6,3 kilograma. Zaprojektowana została z myślą o płytach głównych w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; kartach graficznych o długości do 320 milimetrów oraz chłodzeniach procesora o wysokości do 170 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów. Trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, dwa 140-/120-milimetrowe na górze, jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu oraz dwa mniejsze na piwnicy. W zestawie dostajemy cztery jednostki 140-milimetrowe z podświetleniem RGB LED.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 2.0, złącza audio oraz przycisk Power, Reset i od kontroli podświetlenia.

ZALMAN i4 TG dostępny jest już w polskich sklepach w cenie około 249 złotych. Tym samym jest to ciekawa, zapewniająca niskie temperatury propozycja do tańszych zestawów komputerowych.

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: ZALMAN, oprac. własne