ZOWIE prezentuje monitory dla największych fanów Counter-Strike

Jeśli jesteś fanem strzelanek online i potrzebujesz nowego monitora to ZOWIE ma dwie nowe, ciekawe propozycje o szalenie wysokiej częstotliwości odświeżania.

Jednymi z popularniejszych obecnie gier komputerowych są tytuły online takie jak League of Legends, Fortnite, Counter-Strike 2, Apex Legends, Valorant i wiele innych. Wszystkie z nich charakteryzują się bardzo dynamiczną rozgrywką, gdzie ułamki sekund mogą stanowić o wygranym lub przegranym pojedynku.

Zowie postawiło na matryce Fast TN typu Full HD

To właśnie dlatego e-sportowcy oraz gracze wspomnianych tytułów najczęściej sięgają po monitory o wysokiej częstotliwości odświeżania. A tak się składa, że marka ZOWIE, należąca do firmy BenQ, pochwaliła się dwoma nowymi modelami. Jeden z nich oferuje częstotliwość odświeżania do 540 Hz.

ZOWIE XL2546X oraz XL2586X to 24,5-calowe monitory, które wyposażono w matrycę Fast TN o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Pierwszy model oferuje do 240 Hz, a drugi do 540 Hz. Reszta specyfikacji jest identyczna - typowa jasność do 320 cd/㎡, kontrast do 1000:1 i czas reakcji rzędu 1 ms.

ZOWIE chwali się zastosowaniem technologii DyAc 2, opartej na podwójnym podświetleniu matrycy. Ma ona przekładać się na płynniejszy obraz bez powidoków. Co ciekawe strona producenta nie wspomina ani o technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync, ani NVIDIA G-SYNC.

Opisywane monitory posiadają podstawę oferującą regulację wysokości, nachylenia i ruch lewo-prawo. Nie zabrakło też "skrzydełek" prywatyzujących. W przypadku panelu I/O mowa o trzech HDMI 2.1, jednym DisplayPort 1.4 oraz złączu audio. Wisienką na torcie jest przewodowy pilot do regulacji ustawień.

ZOWIE XL2546X i XL2586X trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny ustalono na 499 i 599 dolarów, czyli równowartość około 1979 i 2375 złotych.

Zobacz: Nowy GeForce RTX 4090 pojawi się jeszcze w tym roku

Zobacz: FSP oszalało? Nadciągają zasilacze o mocy 2500 W

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZOWIE

Źródło tekstu: oprac