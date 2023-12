FSP oszalało? Nadciągają zasilacze o mocy 2500 W

Jeśli myślisz o budowie nowej stacji roboczej i ma być ona wykorzystywana do zadań związanych z AI to FSP będzie miało niedługo do tego idealny zasilacz.

Karty graficzne oraz procesory komputerowe od AMD, Intela oraz NVIDII z generacji na generację oferują coraz większą wydajność. Niestety często oznacza to również znacznie większy pobór mocy czy nowe standardy. To właśnie dlatego na rynku przybywa mocniejszych i nowocześniejszych zasilaczy.

FSP Cannon Pro będzie kosztować około 2000 złotych

W ostatnich dniach hiszpańska redakcja GEEKNETIC miała okazję gościć w siedzibie głównej lidera na rynku zasilaczy, czyli firmy FSP. Tajwańczycy zdradzili, że szykują prawdziwego potwora.

FSP Cannon Pro to w pełni modularny zasilacz w standardzie ATX 3.1 i o mocy 2500 W. Mowa tutaj o szalenie wysokiej sprawności do 94% potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Platinum. Konstrukcja oparta jest na jednej, mocnej linii +12 V (do 208,3 A) oraz wyłącznie japońskich kondensatorach.

Tajwańczycy oczywiście zdecydowali się na złącza 12V-2x6, czyli poprawioną wersję 12VHPWR. Dysponuje ona lepszym zaczepem i krótszymi pinami komunikacyjnymi, co zmniejsza ryzyko awarii w przypadku niepoprawnego montażu przewodu zasilającego na kartach graficznych GeForce RTX 4000.

Użytkownik dostanie tutaj do dyspozycji aż trzy wtyczki EPS (4+4-pin), trzy PCIe (6+2-pin), cztery 12V-2x6, czternaście SATA oraz sześć Molex. Pozwoli to więc na zasilenie nawet najbardziej rozbudowanych stacji roboczych i maszyn do AI wyposażonych w cztery układy GeForce RTX 4090.

FSP Cannon Pro zadebiutuje w 2024 roku. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale należy zakładać ok. 2000 złotych. Producent szykuje również bardziej przystępne jednostki dla domowych PC i nowe obudowy.

Zobacz: KLEVV podbija stawkę. Pora na rekordowo szybkie pamięci RAM

Zobacz: Co piąty Polak kupuje taki sprzęt. Pakuje się w kłopoty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FSP, Geeknetic

Źródło tekstu: Geeknetic, oprac. własne