Nowy GeForce RTX 4090 pojawi się jeszcze w tym roku

Lada moment w sprzedaży pojawi się nowy wariant karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Mimo gorszej wydajności cena pozostanie bez zmian.

Osoby uważnie śledzące rynek nowych technologii z pewnością zdają sobie sprawę, ze Chiny utraciły dostęp do najwydajniejszej konsumenckiej karty graficznej. Mowa oczywiście o układzie NVIDIA GeForce RTX 4090, który objęty jest embargo na eksport nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych.

GeForce RTX 4090D zaoferuje niższe TDP i brak OC

Zieloni nie chcą jednak trafić dochodowego rynku jakim jest Państwo Środka, a w efekcie opracowano słabszy wariant - GeForce RTX 4090D, który spełnia ograniczenia nałożone przez władze USA. Wiele osób zakładało, że zadebiutuje on w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że zobaczymy go lada moment.

Chińska redakcja Expreview poinformowała, że GeForce RTX 4090D zadebiutuje już 28 września. Będzie więc to na kilka tygodni przed serią GeForce RTX 4000 SUPER, której premiera planowana jest na styczneń 2024.

Dokładna specyfikacja GeForce RTX 4090D pozostaje tajemnicą. Wiemy jednak, że użyte zostanie słabsze GPU wyposażone w mniejszą liczbę rdzeni CUDA. Amerykanie zmniejszą również pobór mocy z 450 do 425 W oraz całkowicie zablokują możliwość podkręcania (OC). Pamięć VRAM pozostanie bez zmian.

Karta NVIDIA GeForce RTX 4090D dostępna będzie wyłącznie na rynku chińskim, a jej sugerowana cena powinna pozostać taka sama i wynosić 1599 dolarów. Rodzi się pytanie jak będzie wyglądać wydajność w zestawieniu z nadciągającym, tańszym GeForce RTX 4080 SUPER?

