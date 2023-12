NVIDIA szykuje nowego, taniego GeForce'a RTX 30

Chociaż na rynku od wielu miesięcy są już dostępne karty graficzne GeForce RTX 40, to NVIDIA cały czas pracuje nad modelami poprzedniej generacji. Wkrótce zadebiutuje nowy wariant GeForce RTX 3050.

Od wielu miesięcy na sklepowych półkach dostępne są karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Chociaż początkowo nie sprzedawały się najlepiej, to w ostatnim czasie widać pewne odbicie i zainteresowaniem użytkowników jest trochę lepsze. Pomimo tego NVIDIA nadal nie odpuszcza poprzedniej generacji i szykuje nowy model GeForce RTX 3050.

GeForce RTX 3050 6 GB

Według doniesień NVIDIA zamierza wprowadzić nowy model karty graficznej GeForce RTX 3050. W porównaniu ze standardowym wariantem ma on oferować mniej pamięci VRAM (6 GB zamiast 8 GB). To sugeruje zastosowanie albo 96-, albo 192-bitowej szyny danych, gdzie wersja 8-gigabajtowa miał 128-bitową magistralę.

Nowa karta ma trafić do sprzedaży w styczniu 2024 roku. Co ważne, całkowicie zastąpi model RTX 3050 8 GB. Ten będzie oferowany jedynie do wyczerpania aktualnych zapasów. Nowe egzemplarze nie będą już produkowane i zamiast nich z fabryk zaczną wyjeżdżać modele z 6 GB pamięci VRAM.

Źródło zdjęć: Peter Gudella / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz