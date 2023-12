MSI zwariowało? Ich nowe SSD mają OGROMNY radiator

Temperatury topowych SSD PCIe 5.0 to spory problem. Część producentów stawia na wentylatory, ale MSI zdecydowało się na absurdalnie wielki radiator.

Dzięki najnowszym procesorom Intela i AMD oraz dedykowanym im płytom głównym pod domowe strzechy wkroczył interfejs PCI Express 5.0. Oferuje on dwa razy wyższą przepustowość niż starsze rozwiązanie, co przynosi największe korzyści kartom graficznym oraz nośnikom półprzewodnikowym.

MSI Spatium M570 Pro Frozr to wydajność do 12,4 GB/s

W sklepach od dłuższego czasu dostępne są już SSD PCIe 5.0, ale większość z nich ma ten sam problem - bardzo wysokie temperatury pod obciążeniem. Rozwiązanie? Specjalne układy chłodzenia. A tak się składa, że prezentowany na targach Computex 2023, wyjątkowy model od MSI trafia do sprzedaży.

MSI Spatium M570 Pro Frozr to seria nośników półprzewodnikowych M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Podobnie jak w innych SSD nowej generacji dostępnych już na rynku użyto tutaj kontrolera Phison E26, kości 3D TLC NAND oraz pamięci DRAM.

To co jednak wyróżnia tajwańską propozycje na tle konkurencji to ogromny układ chłodzenia o wysokości aż 72 milimetrów. Mowa o aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorze z trzema rurkami cieplnymi. Zdaniem MSI pozwala to obniżyć temperatury nawet o 20°C, eliminując ryzyko thermal throttlingu.

Seria MSI Spatium M570 Pro Frozr dostępna będzie w pojemnościach 1, 2 i 4 TB. Maksymalna wydajność ma sięgać do 12 400 MB/s dla odczytu i do 11 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Opisywane nośniki lada moment trafią do pierwszych sklepów. MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 TB wyceniono na 299 dolarów, czyli około 1179 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW.

