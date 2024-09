NVIDIA znów kombinuje. GeForce RTX 5080 może być kolejnym kukułczym jajem

Wszyscy pamiętają zamieszanie przy premierze serii GeForce RTX 4000 i anulowanie jednego z modeli. Tym razem NVIDIA ma sprytniejszy plan.

Aktualna generacja kart graficznych debiutowała na rynku pod koniec 2022 roku. Tym samym konsumenci spragnieni są już wydajniejszych rozwiązań, a zarówno AMD, jak i NVIDIA szykują się do premiery nowych układów. Nie można też zapominać o Intelu, ale oni akurat celują głównie w niski i średni segment.

NVIDIA GeForce RTX 5080 pojawi się w wersji 16 oraz 24 GB

Wygląda na to, że Zieloni podzielili się szczegółowymi informacjami z partnerami takimi jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inni. Bowiem wczoraj i dzisiaj w sieci pojawia się zatrzęsienie szczegółowych informacji o konsumenckiej rodzinie NVIDIA Blackwell, czyli serii GeForce RTX 5000.

Pełną specyfikacje znajdziecie w naszym wcześniejszym artykule. W skrócie, na start Amerykanie planują dwa układy - NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5080. Pierwszy z nich zaoferuje 21 760 rdzeni CUDA i 32 GB pamięci GDDR7 na 512-bitowej szynie danych, a drugi 10 752 rdzeni CUDA i 16 GB GDDR7 na 256-bitowej magistrali.

Widać więc wyraźnie, że flagowy model doczeka się zwiększenia VRAM, ale w segmencie niżej dostaniemy taką samą ilość jak w generacji GeForce RTX 4000. Jednak sprawdzone chińskie źródło ujawnia, że NVIDIA planuje wydać w późniejszym terminie wariant GeForce RTX 5080 z 24 GB pamięci.

Czemu nie pojawi się on na start? Powody są dwa - po pierwsze chęć większego zysku, a po drugie niska dostępność GDRR7. To nowy typ VRAM, który zawita na rynku dopiero w tej generacji. Ma on oferować wyższe transfery, ale przy małych dostawach priorytetem jest bardziej dochodowy, droższy model.

NVIDIA będzie miała dwa sposoby na zwiększenie pamięci w GeForce RTX 5080. Pierwszy, mniej prawdopodobny to użycie innego GPU co pozwoli na zaoferowanie 384-bitowej szyny danych. Drugi to poczekanie na kości 3 GB, zamiast obecnie dostępnych 2 GB. Wtedy przy aktualnej konfiguracji ośmiu modułów VRAM uzyskujemy łącznie 24 GB, bez konieczności modyfikowania PCB.

Kiedy seria GeForce RTX 5000 trafi do sklepów? Tego NVIDIA nie zdradza. Jednak mówi się, że model GeForce RTX 5090 może zadebiutować dopiero za trzy miesiące, na targach CES 2025. Słabsze i tańsze układy pojawią się później. Oczywiście to tylko plotki i nadal jest szansa na premierę w tym roku.

