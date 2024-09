Złe wieści. Karty GeForce RTX 5000 pojawią się póżniej niż sądzono

Nie mamy dobrych wieści dla osób czekających na nowe karty graficzne od NVIDII. Dwa niezależne źródła wskazują na premierę dopiero w przyszłym roku.

Procesor i karta graficzna to podstawa każdego zestawu komputerowego, która ma bezpośredni wpływ na wydajność w grach i programach. Zwłaszcza obecnie, gdy na popularności zyskuje sztuczna inteligencja i raytracing. Nikogo więc nie powinno dziwić, że wyczekuje się nowych generacji.

GeForce RTX 5000 nie wcześniej niż w styczniu 2025

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was o prawdopodobnej specyfikacji flagowych modeli z serii NVIDIA GeForce RTX 5000. Dzisiaj pojawiły się nowe szczegóły oraz niestety smutne informacje na temat daty premiery.

Zacznijmy od przypomnienia. NVIDIA GeForce RTX 5090 to układ GB202-300-A1, który ma zaoferować 21 760 rdzeni CUDA i 32 GB pamięci GDDR7 na 512-bitowej szynie danych. Zaś model NVIDIA GeForce RTX 5080 skorzysta z GB203-400-A1 wyposażonego w 10 752 rdzenie CUDA i 16 GB GDDR7 na 256-bitowej magistrali.

Nowe informacje zdradzają, że we flagowcu zobaczymy 14-warstwowe PCB co zapewni integralność sygnałów oraz dostaniemy DisplayPort 2.1 z pełnym UHBR20. Dla porównania seria Intel ARC Battlemage ma być ograniczona do wersji UHBR13.5. Co więcej doczekamy się wprowadzenia interfejsu PCI Express 5.0.

Zaprzeczono również wcześniejszym plotkom, jakoby GeForce RTX 5090 wymagał nowych PSU. Pobór mocy ma wynosić 600 W, a więc wystarczy jeden przewód zasilający 12VHPWR lub 12V-2x6. Nie oznacza to jednak, że partnerzy nie zdecydują się na wydanie modeli do ekstremalnego OC z dwoma złączami.

Na koniec zostawiliśmy złe informacje. Zarówno The Verge, jak i Benchlife - a więc duże i znane redakcje - twierdzą, że według ich źródeł seria GeForce RTX 5000 pojawi się nie wcześniej niż na targach CES 2025 w USA na początku stycznia. Oznacza to więc jeszcze trzy miesiące czekania.

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5080 bez tajemnic

Zobacz: Koreańczycy zaskakują. Tak pojemnych pamięci jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne