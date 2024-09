Do GeForce RTX 5090 tylko z nowym zasilaczem

Według plotek najbogatsi gracze, którzy planują kupić kartę graficzną GeForce RTX 5090, będą musieli zainwestować też w nowy zasilacz.

Z kolejnymi tygodniami pojawia się coraz więcej informacji na temat kart graficznych GeForce RTX 50. Z oczywistych względów najwięcej emocji budzi najmocniejszy model, czyli RTX 5090. Najnowsze pogłoski sugerują, że kupno karty będzie wymagało też zainwestowania w nowy, mocny zasilacz.

GeForce RTX 5090 tylko z nowym zasilaczem

Plotki bazują na nowych zasilaczach, które pojawiły się w ofercie kilku firm. Jedną z nich jest MSI. Tajwańczycy pokazali między innymi modele MEG Ai1600T PCIE5 o mocy 1600 W oraz MPG A1250 o mocy 1250 W (dostępne będą również wersje 1000 i 850 W). Co ciekawe, są one wyposażone w aż dwa złącza zasilania 12HPWR. Samo MSI twierdzi, że jest to spowodowane obsługą kart graficznych nowej generacji.

Czy to oznacza, że GeForce RTX 5090 będzie wymagał podłączenia aż dwóch wtyczek zasilania 12HPWR? Każda z nich może dostarczyć maksymalnie 600 W. Warto pamiętać, że samo złącze PCI-Express 4.0 dostarcza 75 W, więc oznaczałoby to, że najmocniejszy GeForce RTX 5090 miałby zapotrzebowanie na prąd w granicach co najmniej 700 W.

Jak ma się to do plotek, według których RTX 5090 będzie wymagał około 600 W mocy? Możliwe, że dwa złącza zasilania mają być formą zabezpieczenia. Być może inżynierowie uznali, że pobieranie maksymalnej mocy z jednej wtyczki jest zbyt ryzykowne i dla większej stabilności i poprawy bezpieczeństwa lepiej będzie stworzyć model z dwiema wtyczkami zasilania. Szczegóły powinniśmy poznać w pierwszych dniach stycznia, bo wtedy NVIDIA ma zaprezentować nowe GPU.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: TweakTown