GeForce RTX 4090 Ti (RTX Titan) na zdjęciach. Jest potężny

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia karty graficznej GeForce RTX 4090 Ti, znanej także jako RTX Titan Ada. Konstrukcja jest potężna!

NVIDIA szykuje jeszcze mocniejszą kartę graficzną niż GeForce RTX 4090. To informacja, o której słyszymy już od dawna. Model ten raz pojawia się w plotkach jako GeForce RTX 4090 Ti, a innym razem jako GeForce RTX Titan Ada. Jednak nazwa nie ma żadnego znaczenia. Właśnie pojawiły się zdjęcia karty, a w sumie to jej chłodzenia, i jest ona przepotężna.

GeForce RTX 4090 Ti na zdjęciach

Musicie wiedzieć, że chociaż GeForce RTX 4090 jest w tym momencie najmocniejszą kartą graficzną na rynku, to nie wykorzystuje pełnego potencjału rdzenia AD102. W modelu tym aktywne jest tylko 128 jednostek SM ze 144 możliwych. Zatem niemal pewne jest, że NVIDIA planuje jeszcze model, który w pełni wykorzysta to, co oferuje rdzeń AD102. Tym modelem prawdopodobnie będzie GeForce RTX 4090 Ti (RTX Titan Ada).

Ze zdjęć wynika, że karta zajmuje aż cztery sloty w obudowie komputera. Konieczne będzie usunięcie wszystkich czterech zaślepek z tyłu obudowy, ponieważ na krawędzi znajduje się wywietrznik chłodzenia. Poza tym złącza wideo umiejscowione są pionowo (jeden pod drugim), a nie poziomo. Specyfikacja na razie nie jest znana, ale mówi się właśnie o wykorzystaniu 144 jednostek SM, co daje 18432 rdzenie CUDA. NVIDIA powinna też użyć szybszych pamięci GDDR6X, dzięki czemu przepustowość dobije do 1152 GB/s.

Cena? Na pewno będzie tak samo kosmiczna, jak chłodzenie tego modelu.

