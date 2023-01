Premiera GeForce RTX 4060 i RTX 4050 coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40. Już za chwilę Zieloni powinni zaprezentować nowe modele, co najnowszy wyciek tylko potwierdza.

Do tej pory NVIDIA zaprezentowała tylko trzy karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Zieloni tradycyjnie zaczęli od najmocniejszych modeli, czyli RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti, która początkowo miała inną nazwę (RTX 4080 12 GB). Oczywiste jest, że to nie koniec. Wkrótce NVIDIA zaprezentuje kolejne modele i najnowszy wyciek sugeruje, że stanie się to szybciej niż później.

Nowe karty GeForce RTX 4060 i 4050

W bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) pojawiły się pierwsze wzmianki na temat kart graficznych GeForce RTX 4060 oraz RTX 4050. Zostały one wymienione wśród wielu innych konstrukcji. Nic nam to nie mówi na temat samych GPU czy ich daty premiery, ale skoro już pojawiły się w oficjalnych dokumentach, to prawdopodobnie jesteśmy tego dużo bliżej. Jednak zanim to nastąpi niemal na pewno NVIDIA zaprezentuje model GeForce RTX 4070.

Jeśli chodzi o specyfikację, to na razie nie wiemy wiele na temat kart z niższej półki cenowej. Plotki na ich temat są wciąż rzadkie i mało konkretne. Niewiele wiemy też na temat cen. Prawdopodobnie nie będą to dużo droższe modele od swoich poprzedników z serii RTX 30, ale chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, gdy NVIDIA zdecyduje się na minimalnie podniesienie cen.

