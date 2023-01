AMD: Karty graficzne Radeon RX 6000 są opłacalniejsze od serii RX 7000

Planujesz kupno nowego zestawu komputerowego lub modernizację starego? Zastanawiasz się jaką kartę graficzną wybrać? Wbrew pozorom nie najnowszą!

Wśród graczy największym powodzeniem cieszą się karty graficzne NVIDIA GeForce, które mają aż 75,8% udziałów na rynku. Na drugim miejscu jest AMD z rodziną Radeon - 14,8%, a na trzecim Intel z 9,2% (z czego większość to układy zintegrowane w procesorach, zwłaszcza w przypadku laptopów).

Radeony RX 7000 oferują słaby stosunek ceny do wydajności

Czerwoni dwoją się i troją by wyrwać większy kawałek tortu z rąk Zielonych. Trudno się temu dziwić - to bardzo dochodowa branża, co udowodniło ostatnie szaleństwo na kopanie kryptowalut. Jednak jakie karty graficzne oferują najlepszy stosunek ceny do wydajności? Wbrew pozorom wcale nie te najnowsze.

AMD opublikowało na swoim oficjalnym blogu ciekawy post. Porusza on temat wydajności oraz opłacalności wybranych kart graficznych z serii Radeon RX 7000 oraz RX 6000. I to w trzech różnych rozdzielczościach.

Mowa o średniej wydajności dla sześciu popularnych gier: Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Grand Theft Auto V, Apex Legends, Valorant i Overwatch 2 w rozdzielczości 1080p, 1440p i 2150p.

Oczywiście koronę wydajności mają nowe układy - jeśli ktoś walczy o każdy jeden FPS to powinien skierować swoją uwagę na Radeona RX 7900 XTX lub RX 7900XT. Zwłaszcza osoby myślące o graniu na monitorze 4K.

Patrząc jednak na ceny sytuacja diametralnie się zmienia. Aktualny flagowiec AMD jest średnio o 10% wydajniejszy od poprzedniego (Radeon RX 6950 XT), ale również aż o 43% droższy. Jeszcze gorzej wygląda to segment niżej - Radeon RX 7900 XT vs RX 6800 XT - gdzie 8% wydajności więcej kosztuje aż 55% więcej.

Innymi słowy przy aktualnych cenach w sklepach osoby szukające najlepszego stosunku ceny do wydajności w grach powinny wybierać serię AMD Radeon RX 6000, a nie najnowszą generację. Oczywiście o ile nie zależy im na ray tracingu czy sztucznej inteligencji jak Stable Diffusion, bo tutaj Czerwoni nadal sobie nie radzą.

Czemu AMD zachwala starszą generację? To proste. Po krachu na rynku kryptowalut sklepy i partnerzy Amerykanów mają jeszcze pełne magazyny starych kart graficznych, których nie chcą już górnicy. Trzeba się więc ich pozbyć przed premierą tańszych modeli z rodziny AMD Radeon RX 7000.

Zobacz: Samsung prezentuje swój pierwszy płaski monitor Mini LED dla graczy

Zobacz: Ciekły metal to przepis na problemy. Tak wyglądają dowody

Źródło zdjęć: AMD, Shutterstock

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne