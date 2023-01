Samsung prezentuje swój pierwszy płaski monitor Mini LED dla graczy

Jesteś graczem? Szukasz nowego, uniwersalnego monitora? Potrzebujesz dużej przekątnej ekranu i wysokiej rozdzielczości? Samsung ma coś dla Ciebie!

Na immersję podczas oglądania filmów, seriali czy grania w gry ma wpływ wiele czynników. Jednak najważniejsze z nich to jakość dźwięku oraz obrazu. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i zaczyna inwestować w porządne słuchawki lub głośniki oraz monitory lub telewizory.

Samsung Oddysey Neo G7 to monitor 4K 144 Hz z HDR600

Samsung postanowił tym razem zaprezentować coś dla graczy. Mowa o pierwszym w ofercie Koreańczyków płaskim monitorze Mini LED, który kusi topową specyfikacją i masą dodatków jak HDR czy AMD FreeSync.

Samsung Oddysey Neo G7 (G70NC) to 43-calowy monitor z płaską matrycą VA oraz podświetleniem typu Mini LED. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 4K (3840 x 2160 pikseli), częstotliwością odświeżania do 144 Hz oraz czasem reakcji (MPRT) 1 milisekundy. Typowy kontrast stayczny to 4250:1, zaś jasność to 400 cd/m2.

Południowokoreańska propozycja spełnia wymagania standardu VESA Display HDR 600 oraz oferuje obsługę technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium Pro. Prócz tego mamy tutaj dostęp do funkcji Smart TV z aplikacjami jak YouTube, Netflix, Prime Video. Wszystko to bez konieczności podłączania do PC.

Zestaw złącz obejmuje dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze słuchawkowe oraz port sieciowy RJ-45. Nie zabrakło też wbudowanej łączności bezprzewodowej WiFi i Bluetooth.

Samsung Oddysey Neo G7 (G70NC) trafi do sprzedaży na całym świecie w pierwszym kwartale 2023 roku. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale patrząc na specyfikację z pewnością nie będzie to najtańszy monitor.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, oprac. własne