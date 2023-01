Noctua twierdzi, że ten maluch poskromi procesory AMD Ryzen 7000

Czołowy lider na rynku wentylatorów oraz układów chłodzenia procesora rozszerza swoją ofertę. Tym razem Noctua ma coś dla posiadaczy układów AMD Ryzen 7000.

Kiedyś komputery typu SFF (Small Form Factor) były niszowym rozwiązaniem dla największych entuzjastów. W ostatnich latach zyskały jednak na popularności, a na rynku przybyło odpowiednich podzespołów. Obecnie nie ma problemu ze złożeniem bardzo małego, ale piekielnie wydajnego zestawu komputerowego do gier lub pracy.

Nowe chłodzenie ma zaledwie 37 milimetrów wysokości

Noctua postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów niewielkich obudów oraz procesorów AMD Ryzen. W efekcie na rynek trafiła właśnie odświeżona wersja chłodzenia NH-L9a w dwóch wersjach kolorystycznych.

Noctua NH-L9a-AM5 to jak sama nazwa wskazuje niskoprofilowe chłodzenie procesora dedykowane gniazdu AMD AM5, czyli procesorom AMD Ryzen 7000 (i następnym generacjom). Ma ono wymiary 37 x 114 x 92 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży 465 gramów, licząc wraz z wentylatorem.

Austriacy twierdzą, że ich cooler bez problemu radzi sobie nie tylko z procesorami o TDP 65 W (np. AMD Ryzen 7600, 7700 czy 7900), ale również 130 W (np. AMD Ryzen 7950X czy 7900X). Prócz tego nie nachodzi na banki dla modułów RAM czy sekcję zasilania płyty głównej.

Zastosowany wentylator to Noctua NF-A9x14 HS-PWM. Jest to 92-milimetrowy wentylator pracujący z prędkością do 2500 RPM przy przepływie ciśnienia do 57,5 m3/h i deklarowanej kulturze pracy do 23,6 dB(A).

Do sklepów trafią dwie wersje kolorystyczne. Zwykła (beżowo-brązowa) oraz chromax.black (czarna). Wyceniono je kolejno na 50 i 60 euro, a więc około 235 i 285 złotych. Posiadaczom obudów z wentylowanym bokiem Noctua zaleca dokupić zestaw NA-FD1, który może obniżyć temperatury CPU o dodatkowe 5°C.

Zobacz: Ciekły metal to przepis na problemy. Tak wyglądają dowody

Zobacz: AMD ma asa w rękawie? Niestety to może być zwykła pomyłka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: Noctua, oprac. własne