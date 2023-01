AMD ma asa w rękawie? Niestety, to może być zwykła pomyłka

AMD próbuje ratować najnowszą generację procesorów. Modele Ryzen 7000X3D mogą zaoferować coś, czego poprzednikom z pamięciami 3D V-Cache brakowało.

Najbardziej udanym procesorem AMD poprzedniej generacji był Ryzen 5800X3D. Szalenie duża i wydajna pamięć podręczna pozwoliła zaoferować bardzo dobrą wydajność w grach i wreszcie dogonić konkurencyjne rozwiązania od Intela. Nikogo więc nie dziwi, że i teraz wiele osób czeka na modele AMD Ryzen 7000X3D.

Seria AMD Ryzen 7000X3D ma umożliwiać podkręcanie

Niestety procesory AMD Ryzen 5800X3D miały też swoje wady. Względem zwykłych modeli oferowały niższe taktowania, a prócz tego użytkownicy nie mieli możliwości podkręcania. To zasmuciło zwłaszcza entuzjastów PC. Wygląda jednak na to, że w przypadku serii AMD Ryzen 7000X3D może to wyglądać inaczej.

Jak zauważyła redakcja VideoCardz na oficjalnej stronie AMD, a dokładniej w specyfikacji modelu AMD Ryzen 9 7950X3D pojawił się dopisek, którego wcześniej nie było. Czerwoni dodali pozycję informującą o możliwości overclockingu, czyli ręcznego zwiększania taktowania poprzez manipulację mnożnikiem i napięciami.

Innymi słowy w grę będzie wchodziło normalne OC, zupełnie tak jak w przypadku "zwykłych" procesorów AMD Ryzen 7000 (bez pamięci AMD 3D V-Cache). To zaskakujące zarówno patrząc na poprzednią generację, jak i fakt, że do tej pory Amerykanie wspominali tylko o automatycznym podkręcaniu z użyciem PBO.

Oczywiście AMD ostatnimi czasy jest pełne wpadek. Zarówno fizycznych w swoich produktach, jak i na stronie internetowej. Tym samym może być to kolejna pomyłka i AMD Ryzen 7000X3D nie zaoferują wcale OC.

Dokładna data premiery i sugerowane ceny nowych procesorów pozostają tajemnicą. Debiut ma nastąpić jednak w lutym 2023. Tanio z pewnością nie będzie, acz AMD nie może pozwolić sobie na zbyt wysokie ceny. Już teraz mało kto kupuje serię Ryzen 7000. Konsumenci nadal wolą starszą generację lub rozwiązania Intela.

Źródło zdjęć: AMD, VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne