Ten gadżet to zbawienie dla fanów białych komputerów

Marzył Ci się biały zestaw komputerowy? Chciałeś zamontować kartę graficzną w pozycji pionowej? Nie ma sprawy! Umożliwią to najnowsze akcesoria firmy Phanteks.

Jeszcze 20 lat temu mało kto przejmował się wyglądem komputerów. Liczyła się wydajność i cena konkretnych podzespołów. Tym samym do czynienia mieliśmy z PCB we wszystkich kolorach tęczy (najpopularniejszy był najtańszy, zielony), a większość obudów korzystała z beżowego, żółknącego z czasem plastiku.

Phanteks rozszerza swoją ofertę riserów PCIe 4.0 x16

Jednak te czasy odeszły do lamusa. Dzisiaj górują panele boczne w formie okna z hartowanego szkła, podświetlenie RGB LED i podzespoły w różnych stylistykach. Jednak jeśli komuś marzył się całkowicie biały zestaw komputerowy to było to trudne zadanie. Na szczęście holenderski Phanteks postanowił je ułatwić.

Phanteks poinformował o rozszerzeniu swojej oferty o trzy nowe produkty. Mowa o riserach PCI Express 4.0 x16 oraz zestawie do pionowego montażu karty graficznej. Co prawda Holendrzy mieli już takie sprzęty w swojej ofercie, ale teraz do czarnych wersji kolorystycznych dołączyły również całkowicie białe.

Mamy tutaj do czynienia z dwuwarstwową konstrukcją, gdzie poszczególne przewody są indywidualnie ekranowane. Ma to zapewnić wysoki poziom stabilności i integralności sygnału, a więc stabilną pracę systemu. Jest to ważne przy nowszych standardach PCIe oraz najwydajniejszych kartach graficznych.

Do wyboru są przedłużki o długości 220 lub 300 milimetrów oferujące złącze pod kątem 90° lub 180° oraz zestaw z metalowym stelażem do pionowego montażu karty graficznej i riserem PCIe 4.0 x16 typu 220 mm 90°. Wszystkie z wymienionych trafiły już do pierwszych sklepów, ceny wyglądają następująco:

Phanteks Gen 4 Vertical GPU Bracket, White - 70 euro, czyli około 329 złotych

70 euro, czyli około 329 złotych Phanteks Flat Line 220 mm PCIe Gen 4 Riser Cable 90 White - 60 euro, czyli około 285 złotych

60 euro, czyli około 285 złotych Phanteks Flat Line 300 mm PCIe Gen 4 Riser Cable 180 White - 60 euro, czyli około 285 złotych

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne