Nie będzie ulepszonych kart Radeon RX 7000. AMD rezygnuje z pomysłu

AMD planowało odświeżenie kart graficznych z serii Radeon RX 7000. Jednak najnowsze plotki sugerują, że Czerwoni zrezygnowali z ulepszenia GPU, bo to nie spełniły oczekiwań.

Odświeżone karty graficzne Radeon RX 7000 z architekturą RDNA3+ miały naprawić to, co nie udało się zrobić w standardowych modelach. Jednak najnowsze plotki sugerują, że Czerwoni zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia tych modeli do sprzedaży.

AMD rezygnuje z RDNA3+?

Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 są umiarkowanie udane. O ile pod względem wydajności w standardowej rasteryzacji radzą sobie nieźle na tle konkurencji, tak już przy Ray Tracingu znacząco odstają od rywali z logo NVIDII. Poza tym zużywają dużo więcej energii w zestawieniu z porównywalnymi wydajnościowo modelami przeciwnika i bardziej się grzeją, chociaż to zależy już mocno od danego modelu. Poza tym AMD nie ma konkurenta dla najwydajniejszej karty, czyli GeForce RTX 4090.

Wszystkie te problemy miała częściowo naprawić odświeżona seria z architekturą RDNA3+. Jednak nie wiadomo, czy tak kiedykolwiek trafi do sprzedaży. Nie są to informacje oficjalne, a jedynie plotki, ale pojawiają się sugestie, jakoby Czerwoni mieli zrezygnować z ulepszonych Radeonów RX 7000. Taka decyzja zapadła, bo aktualnie dostępne karty nie spełniły oczekiwań zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności energetycznej. Inżynierowie mają w pełni skupić się już na kolejnej generacji GPU i możliwie ją dopracować.

All RDNA3 refresh cancel.



All RDNA3 SKU miss perform & efficient target.



RDNA3 bad all platform.



Jensen win. — All The Watts!! (@All_The_Watts) January 22, 2023

Pytanie brzmi — jak taka decyzja, o ile jest zgodna z rzeczywistością, wpłynie na plany NVIDII? Zieloni podobno planowali model GeForce RTX 4090 Ti, który miał być odpowiedzią na odświeżonego Radeona RX 7900 XTX.

Shutterstock

TweakTown