Szalony trik. Ketchup doczekał się nowego zastosowania

Zastanawialiście się kiedyś czy można zastąpić pastę termoprzewodzącą? Nawet jeśli nie, to są osoby, które to sprawdziły.

Pasta termoprzewodząca to nieodzowny element każdego komputera. Aplikujemy ją między procesor lub GPU, a chłodzenie, aby jak najefektywniej przewodziła ciepło między tymi elementami. Warto postawić na jak najlepszą, bo różnice w temperaturach sięgają nawet kilkunastu stopni Celsjusza. A co, gdy pasty nie mamy pod ręką? Czy można ją czymś zastąpić? Jest szaleniec, który postanowił to sprawdzić.

Keczup i ser zamiast pasty termoprzewodzącej

Pewien użytkownik postanowił przetestować kilka różnych past termoprzewodzących i termopadów. Jednak w trakcie zdecydował się rozszerzyć swoje doświadczenie o nietypowe substancje, np. keczup, ser, pastę do zębów, ziemniaki, a nawet maść na odparzenia pieluszkowe dla niemowląt. Co zaskakuje, niektóre z nich poradziły sobie lepiej, niż można było się spodziewać.

Zdecydowana większość z tych substancji poradziła sobie dokładnie tak, jak można było oczekiwać. Karta graficzna Radeon R7-240, bo to jej użył do testów, osiągała temperaturę ponad 105 stopni Celsjusza i dochodziło do throttlingu, czyli obniżania taktowania w celu zmniejszenia ciepła, co z kolei prowadziło do gorszej wydajności.

Jednak kilka zaskoczyło. Dobrze wypadły przede wszystkim pasty do zębów, które w wielu przypadkach mieściły się w zakresie od 60 do 70 stopni Celsjusza, w zależności od marki. Tylko jedna dobiła do 90 stopni. Zaskakująco dobrze poradził sobie też keczup, przy którym GPU osiągało 71 stopni Celsjusza.

Oczywiście należy to traktować tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, bo na dłuższą metę żadna karta graficzna ani procesor nie byłyby w stanie poprawnie działać z keczupem czy pastą do zębów. Chwilowo wyniki mogą być nie najgorsze, ale z czasem właściwości przewodzenia ciepła drastycznie by spadły. Jeśli chodzi o regularne pasty, to najlepiej poradziły sobie Arctic MX-4 oraz Corsair TM30, ale na liście nie było wielu popularnych rozwiązań, np. Thermal Grizzly.

