Ta karta graficzna NVIDIA RTX kosztuje prawie 30 tys. zł

NVIDIA zaprezentowała nową kartę graficzną, która kosztuje prawie 30 tys. zł. Chociaż jest potężna, to raczej nie jest najlepszym wyborem dla graczy.

NVIDIA RTX 6000 Ada to nowa karta graficzna w ofercie zielonego producenta. Chociaż jest to model niezwykle wydajny, to nie jest skierowany do graczy. To konstrukcja stworzona z myślą o potężnych stacjach roboczych. Jednak największe wrażenie robi jej cena, która dobija do prawie 30 tys. zł i to bez podatku!

NVIDIA RTX 6000 Ada

NVIDIA RTX 6000 to karta lepsza niż GeForce RTX 4090, przynajmniej pod względem specyfikacji. Wyposażona jest 18,176 jednostek CUDA, czyli o 11 procent więcej niż najmocniejszy model dla graczy. Do tego ma aż 48 GB pamięci VRAM, chociaż są one minimalnie wolniejsze (20 Gbps). Maksymalnie taktowanie w Boost jest bardzo podobne i wynosi 2,5 GHz.

Jeśli chodzi o wydajność, to NVIDIA RTX 6000 oferuje 91,1 TFLOPs wydajności zmiennoprzecinkowej (FP32), 210,6 TFLOPs RT oraz 1457 TFLOPs Tensor. Co ciekawe, TBP (Total Board Power) wynosi zaledwie 300 W, gdzie w przypadku GeForce'a RTX 4090 jest to aż 450 W. Cena to skromne 6800 dolarów. Według aktualnego kursu to ponad 28 tys. zł. Po doliczeniu podatku wychodzi grubo ponad 30 tys. zł.

