NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Poznaliśmy wydajnośc i cenę

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti będzie zauważalnie droższa niż odpowiednik z poprzedniej generacji. Doczekamy się jednak skoku wydajności.

Najnowsza generacja kart graficznych NVIDII to rodzina Ada Lovelace. Do tej pory na rynek trafiły trzy modele - GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti. Wszystkie z nich oferują bardzo wysoką wydajność, zwłaszcza w przypadku technologii śledzenia promieni czy zadań wykorzystujących AI/ML.

GeForce RTX 4060 Ti ma kosztować poniżej 500 dolarów

Nie ma jednak też co ukrywać, że NVIDIA wyraźnie podniosła ceny za swoje układy, a seria GeForce RTX 4000 jest po prostu droga (MSRP to kolejno 1599, 1199 i 799 USD). Tym samym sporo osób czeka na tańsze modele. Jednym z nich będzie GeForce RTX 4060 Ti, a my poznaliśmy jego możliwą cenę i wydajność.

Wiemy już, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma korzystać z GPU AD106-350-A1 i oferować 4352 rdzeni CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps. Całość przy TDP na poziomie 160 W.

Chińska redakcja MyDrivers powołując się na swoje źródła twierdzi, że sugerowana cena ma wynosić poniżej 500 dolarów. To sporo biorąc pod uwagę, że GeForce RTX 3060 Ti kosztował na premierę 399 dolarów, a GeForce RTX 3070 499 dolarów. Oczywiście "<500 USD" może równie dobrze oznaczać 449 lub 429 USD.

=RTX 3070 — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 19, 2023

Jeśli chodzi o wydajność to tutaj zaskoczeń brak. Znany z trafnych przecieków "kopite7kimi" utrzymuje, że ma być to odpowiednik GeForce RTX 3070. Ile z tego okaże się prawdą dowiemy się w najbliższych miesiącach. Do czasu premiery NVIDIA może jeszcze kilka razy zmienić zdanie. Sporo zależy od tego co pokaże AMD.

