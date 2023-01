Może pobrać kod źródłowy kultowego komputera Apple Lisa

Apple Lisa to komputer kultowy, który na zawsze wpisał się w historię firmy z Cupertino. Dzisiaj każdy z nas może pobrać jego kod źródłowy.

Jeśli znacie historię firmy Apple i Steve'a Jobsa, to na pewno kojarzycie też komputer o nazwie Lisa. To maszyna pod każdym względem kultowa. Chociaż nie odniosła rynkowego sukcesu, głównie z powodu koszmarnie wysokiej ceny, to przetarła szlaki dla sprzętów z interfejsem graficznym, w tym Macintoshów, które już jako urządzenia z serii Mac są sprzedawane do dzisiaj.

Kod źródłowy komputera Apple Lisa

Dzisiaj każdy z nas ma nietypową możliwość pobrania kodu źródłowego Lisy. Jest to możliwe dzięki Muzeum Historii Komputerów w mieście Mountain View w Kalifornii.

Po premierze Lisy w 1983 r., w styczniu 1984 r. ogłoszono model Lisa 2 wraz z Apple Macintosh (znanym dziś jako „Mac”). Macintosh konkurował z Lisą i ostatecznie stał się ulubionym komputerem ze względu na niższą cenę i otwarty ekosystem oprogramowania. Inne systemy operacyjne oparte na graficznym interfejsie użytkownika, takie jak Windows, zostały wydane po Lisie i Macintoshu i były pod silnym wpływem obu.

- czytamy na stronie CHM (Computer History Museum).

Kod źródłowy komputera Apple Lisa możecie pobrać ze strony Muzeum Historii Komputerów. Udostępnione oprogramowanie Lisa OS jest w wersji 3.1. Spakowany plik zajmuje zaledwie 6,8 MB miejsca na dysku, ale nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Mówimy przecież o systemie wiekowym, którego możliwości nijak nie mają się do dzisiejszych Windowsów czy macOS.

Wydanie Apple Lisa było kluczowym punktem zwrotnym w historii komputerów osobistych. Bez Lisy dzisiejsze komputery mogłyby nie używać graficznych interfejsów użytkownika sterowanych za pomocą myszki, a być może Macintosh, a nawet Microsoft Windows, również mogłyby nie istnieć. Cieszymy się, że możemy publicznie udostępnić kod źródłowy Apple Lisa — po raz pierwszy — i dziękujemy firmie Apple, Inc. za zgodę i wsparcie, które doprowadziły do tego wydania.

- powiedział Hansen Hsu, Kurator Centrum Historii Oprogramowania w CHM.

Apple do dzisiaj przekonuje, że nazwa Lisa pochodzi od skrótu Local Integrated Software Architecture. Jednak warto pamiętać, że tak samo na imię miała pierwsza córka Steve'a Jobsa i dlatego wiele osób jest przekonanych, że akronim został wymyślony tylko po to, aby rozwinąć jej imię.

