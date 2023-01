AMD ujawnia datę premiery procesorów Ryzen 7000 X3D

AMD ujawniło, kiedy do sprzedaży trafi pierwszy procesor Ryzen 7000 z pamięciami 3D V-Cache. Chodzi o modeli AMD Ryzen 7 7800X3D.

Procesory AMD Ryzen 7000 nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Problemów jest kilka. Po pierwsze, są to układy dość drogie. Może nie same w sobie, ale już w zestawie z płytą główną i pamięciami RAM DDR5, które są przecież niezbędne, tobi się niezła sumka. Po drugie, niektórzy mogą czekać na modele z 3D V-Cache, które bardzo szybko zostały zapowiedziane. Niedługo pierwszy z nich trafi do sprzedaży.

Kiedy premiera Ryzen 7 7800X3D?

AMD już w momencie prezentacji procesorów Ryzen 7000 zapowiedziała, że niedługo do sprzedaży trafią też ulepszone modele z pamięciami 3D V-Cache. Poprzedni model, czyli Ryzen 7 5800X3D, do dzisiaj jest jednym z najlepszych, jakie mogą wybrać gracze. Podobnie powinno być w przypadku nowych modeli.

Prawdę mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby część graczy wstrzymywało się z zakupem nowych procesorów, czekają właśnie na odświeżone konstrukcje AMD. Dobra informacja jest taka, że już niedługo się doczekają.

Na oficjalnej stronie AMD pojawiła się informacja, że układ AMD Ryzen 7 7800X3D zadebiutuje w Walentynki, czyli 14 lutego. Będzie on wyposażony w 8 fizycznych rdzeni z obsługą 16 wątków, 96 MB pamięci cache L3 oraz taktowanie do 5,0 GHz w Max Boost. Producent już wcześniej udostępniał wykresy, z których wynika, że w grach będzie o 20-30 procent wydajniejszy od modelu Ryzen 7 5800X3D. Cena nie jest jeszcze znana.

Zobacz: To ma być prawdziwy killer. AMD twierdzi, że Intel nie ma szans

Zobacz: AMD prezentuje tańsze procesory dla komputerów stacjonarnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: KitGuru