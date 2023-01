AMD prezentuje tańsze procesory dla komputerów stacjonarnych

AMD pokazało tańsze procesory z rodziny Ryzen 7000. Lada moment trafią one do pierwszych sklepów. Jednak czy to poprawi nieciekawą sytuację aktualnej generacji?

Dzisiejszej nocy, podczas targów CES 2023 w amerykańskim Las Vegas, do portfolio AMD dołączyło sporo nowości. Pisaliśmy już o procesorach i układach graficznych dla laptopów. Teraz przyszła wreszcie pora pochylić się nad tańszymi modelami AMD Ryzen 7000 do komputerów stacjonarnych.

Nowe procesory AMD trafią do sklepów 10 stycznia 2023

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami przygotowano trzy nowe procesory - AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 oraz Ryzen 5 7600. Oferują one niższe taktowania niż dotychczasowe CPU oraz TDP na poziomie 65 W.

AMD Ryzen 9 7900 to 12-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor pracujący z zgarem do 5,4 GHz. Mamy tutaj do czynienia z 76 MB pamięci podręcznej. Sugerowana cena to 429 USD, czyli około 1899 złotych (+ VAT).

AMD Ryzen 7 7700 to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy wariant pracujący z taktowaniem do 5,3 GHz. Tutaj dostajemy już tylko 40 MB pamięci Cache. Ma kosztować 329 USD, czyli około 1455 złotych (+ VAT).

AMD Ryzen 5 7600 to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor pracujący z zegarem do 5,1 GHz. Wyposażono go w 38 MB pamięci podręcznej. Sugerowana cena wynosi 229 USD, czyli około 1015 złotych (+ VAT).

Dwa pierwsze z wymienionych sprawowano z rozbudowanym fabrycznym układem chłodzenia AMD Wraith Prism, który kusi podświetleniem RGB LED. Ostatni dostał prostszy i mniejszy cooler AMD Wraith Stealth.

W przypadku gier AMD deklaruje skok wydajności względem poprzedniej generacji od +2% (Counter-Strike: Global Offensive) do +31% (DOTA 2). W programach od renderowania to od +12% do +53%. Jak zwykle wszystko zależy od konkretnej aplikacji. Z wnioskami warto oczywiście poczekać do niezależnych testów.

Tańsze procesory AMD Ryzen 7000 mają trafić do sprzedaży na całym świecie już 10 stycznia 2023.

Zobacz: Mobilne procesory Ryzen 7000 to masakra. AMD odgrzewa kotlety

Zobacz: Architektura AMD RDNA3 trafia wreszcie do laptopów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne