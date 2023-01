To ma być prawdziwy killer. AMD twierdzi, że Intel nie ma szans

Używasz komputera głównie do grania w gry? Jesteś fanem AMD? Świetnie się składa! Amerykanie pokazali wreszcie procesory z serii Ryzen 7000X3D.

Dzisiejsza noc zdecydowanie należała do AMD. Na targach CES 2023 w Las Vegas przedstawiono zatrzęsienie nowych produktów. Od mobilnych układów graficznych i procesorów, przez tańsze jednostki Ryzen 7000 do komputerów stacjonarnych, aż wreszcie po gwóźdź programu - opus magnum dla graczy.

Gamingowe killery od AMD trafią do sklepów w lutym

Mowa oczywiście o długo wyczekiwanych procesorach AMD Ryzen 7000X3D, czyli jednych z najszybszych na świecie gamingowych CPU. Wszystko za sprawą pamięci 3D V-Cache. Przygotowano aż trzy różne modele.

Flagowcem ma być AMD Ryzen 9 7950X3D, który dysponuje 16 rdzeniami i 32 wątkami. Całość doprawiona zegarem do 5,7 GHz oraz 144 MB pamięci podręcznej typu L2 i L3. TDP dla zegarów bazowych to 120 W.

Nieco niżej pozycjonowany AMD Ryzen 9 7900X3D to 12 rdzeni i 24 wątki, które w trybie boost mają osiągać taktowania nawet do 5,6 GHz. Tutaj pamięć Cache to łącznie 140 MB. Współczynnik TDP to nadal 120 W.

Najtańszy ma być AMD Ryzen 7 7800X3D wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków z maksymalnym zegarem do 5,0 GHz. Pamięć podręczna typu L2 i L3 to łącznie 104 MB. I bez zaskoczeń - bazowe TDP to 120 W.

W przypadku ostatniego z wymienionych, a więc prawdopodobnie znowu najpopularniejszego z procesorów typu X3D w ofercie AMD, mowa o skoku wydajności do +21% do +30%. Przynajmniej według wewnętrznych pomiarów i w przypadku dość leciwych już tytułów sieciowych i rozdzielczości Full HD.

Zdaniem AMD model 7950X3D jest w stanie pokonać konkurencyjnego eksflagowca, czyli Intel Core i9-13900K. Czerwoni mają notować od +13% do +24% lepsze wyniki niż Niebiescy.

Procesory z serii AMD Ryzen 7000X3D mają trafić do sprzedaży w lutym 2023. Dokładna data premiery i sugerowane ceny pozostają nie znane. Wybrane płyty główne będą wymagały aktualizacji BIOSu.

