Problem z Radeonami RX 7900 XTX większy, niż się wydawało

Wiemy już, że referencyjne karty Radeon RX 7900 XTX przegrzewały się z powodu wadliwej komory parowej. Jednak problem mógł być większy, niż się wydawało.

AMD przyznało, że część referencyjnych kart graficznych Radeon RX 7900 XTX ma problem z przegrzewaniem. Niektóre egzemplarze osiągają temperaturę nawet 110 stopni Celsjusza w tzw. hotspot. Wiemy już, co jest temu winne, ale odsetek wadliwych kart prawdopodobnie jest większy, niż twierdzi czerwony producent.

Radeon RX 7900 XTX z wysokimi temperaturami

W wywiadzie Scott Herkleman z AMD przyznał, że winna wysokich temperatur okazała się wadliwa komora parowa. Śledztwo producenta wykazało, że w niektórych modelach w środku znajdowało się za mało cieczy, przez co układ chłodzenia nie był w stanie efektywnie odprowadzać ciepła. To prowadziło do wysokich temperatur i throttlingu, czyli zbijania taktowania i gorszej wydajności.

W tym samym wywiadzie przedstawiciel AMD twierdził, że problem dotyczy niewielkiej grupy urządzeń, ale okazuje się, że mógł być nie do końca precyzyjny. Według danych partnerów AMD, czyli firm, które karty graficzne produkują (Gigabyte, MSI itp.), problem dotyczy około 11 procent modeli referencyjnych. W normalnych warunkach odsetek wadliwych modeli powinien wynosić poniżej 1 procenta. Zatem można uznać, że sprawa była jednak nieco poważniejsza.

Na szczęście AMD problem wykryło i zastosowało program naprawczy, który polega na wymianie wszystkich wadliwych egzemplarzy Radeonów RX 7900 XTX. Cały proces może zająć nawet kilka tygodni, więc część użytkowników powinna uzbroić się w cierpliwość.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech